Nova avtobiografija simbola neke dobe

Če se boste ta ali naslednji mesec kaj klatili po Združenih državah Amerike, imate kar nekaj možnosti, da greste na koncert legendarne punk rockerice Patti Smith. Za vstopnico boste odšteli od 45 pa vse do več kot 200 evrov. Če vas glasba v živo ne zanima, imate pa radi biografije, lahko od torka prebirate njeno najnovejšo, avtobiografsko Bread of Angels, kar bi lahko prevedli kot Angelski kruh.

Ameriška pevka in še marskikaj, tekstopiska, pesnica, slikarka, fotografinja in aktivistka, je zaslovela že s svojim prvim albumom Horses (1975), ko je bila stara 28 let. Bila je v središču newyorške kontrakulturne scene v 70. letih, ko je prijateljevala z glasbenikoma Bobom Dylanom in Brucom Springsteenom ter pisateljem Williamom Burroughsom, živela pa je v zloglasnem hotelu Chelsea na Manhattnu, kjer je bila soseda hipijevskih ikon Janis Joplin in Jimija Hendrixa. Do zdaj je 78-letna Patti Smith posnela 11 studijskih albumov, vendar je od zadnjega minilo že 13 let.

V drugi avtobiografiji – prva Just Kids je bila velika uspešnica in je pobrala vrsto nagrad, tudi ameriško nacionalno knjižno nagrado za leto 2010 – piše predvsem o ljudeh, ki so imeli nanjo velik vpliv. Če je bil v prvi glavna stranska oseba njen ljubimec v poznih 60. in zgodnjih 70. letih 20. stoletja, fotograf Robert Mapplethorpe, je v drugi najpomembnejši lik, poleg seveda nje, mož in rock kitarist Fred »Sonic« Smith. Oba sta umrla razmeroma mlada. Mapplethorpe si je priznal, da je homoseksualec in je leta 1989 pri 42. umrl zaradi aidsa, Smith, s katerim je imela sina in hčer in sta po naključju že pred poroko imela enak priimek, pa zaradi srčne odpovedi leta 1994, star 46 let. Kmalu za njim ji je nepričakovano umrl še brat.

V knjigi je razkrila, da eden od pomembnih moških v njenem življenju Grant Smith, ki jo je skupaj z materjo vzgajal, sploh ni bil njen biološki oče. Ko sta s sestro po njegovi smrti in smrti matere leta 2012 naredili genetski test, da bi ugotovili kaj več o svojih prednikih, sta ugotovili, da sta v bistvu polsestri. Smithova je potem s pomočjo starejše hčerke, ki jo je rodila leta 1967, dolgo pred zvezo s Sonicom, jo zaradi revščine dala v posvojitev, vendar sta se pozneje spet našli, odkrila, kdo je bil njen oče. Bil je stoodstotni Jud aškenaškega porekla, vendar je umrl dolgo preden bi lahko izvedel, da je imel hčer, ki je postala glasbena ikona 70. let 20. stoletja.