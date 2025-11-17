  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Paul McCartney s tišino protestira proti UI

    Priznani glasbenik bo izdal ploščo, na kateri bo slišati predvsem tišino. S tem opozarja, da umetna inteligenca izkorišča kreativnost umetnikov.
    Po petih letih je posnel novo ploščo, s katero protestira proti kraji intelektualne lastnine, ki jo izvajajo tehnološka podjetja. FOTO: Reuters
    Po petih letih je posnel novo ploščo, s katero protestira proti kraji intelektualne lastnine, ki jo izvajajo tehnološka podjetja. FOTO: Reuters
    Ur. I.
    17. 11. 2025 | 13:00
    Nova plošča nekdanjega Beatlesa in največjega živečega britanskega tekstopisca Paula McCartneyja je nekaj posebnega, a poslušalci nad njo ne bodo navdušeni. Namesto izvrstnih sklad je na njej slišati predvsem veliko tišine ter nekaj sikanja in ropotanja. To je njegov protest proti kraji avtorskih pravic, ki jo izvajajo podjetja, ki razvijajo umetno inteligenco.

    McCartney se je s snemanjem tihe plošče pridružil drugim uveljavljenim glasbenikom, kot so Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer in Pet Shop Boys. Njegova »tiha« skladba je dolga dve minuti in 45 sekund, približno toliko kot njegova zimzelena With A Little Help From My Friends. Novi posnetek opozarja na to, da podjetja, ki razvijajo umetno inteligenco, na nepošten način izkoriščajo intelektualno lastnino glasbenikov in z njeno pomočjo trenirajo modele UI. Če se bo to nadaljevalo, bo konec kreativnosti, izvirna glasba pa bo zamrla, piše Guardian.

    Triinosemdesetletni McCartney je trenutno na turneji po Severni Ameriki, nova plošča pa je njegova prva po petih letih. Naslovil jo je Is This What We Want, na njej pa je še vrsta drugih tihih posnetkov. Umetniki se zdaj povezujejo v kampanji, s katero želijo britansko vlado prepričati, naj prepreči, da bi tehnološka podjetja izkoriščala njihov kreativni potencial, ne da imela za to dovoljenje ali bi plačala avtorske pravice. Velika Britanija je pod vse večjim pritiskom Donalda Trumpa, naj omoči antiregulacijo. McCartney je bil med vodilnimi britanskimi glasbeniki, ki so izrazili zaskrbljenost zaradi vladnih načrtov, da bi sklenili nov dogovor med ustvarjalci in tehnološkimi podjetji, kot so Open AI, Google, Anthropic in Elon Muskov xAI. Ta zahtevajo dostop do ogromnih količin informacij, vključno z besedili, slikami in glasbo.

    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Sam Baldwin

    Anglež, ki se je preselil k nam: S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gradec

    Zaradi bombne grožnje zaprt glavni trg

    Razlog je bila grožnja z bombo. To je povzročilo tudi motnje v javnem prometu.
    16. 11. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Razdolževanje

    Velik živilski prevzem na Hrvaškem

    Fortenova je po prodaji kmetijske dejavnosti prodala še proizvodnjo.
    16. 11. 2025 | 20:11
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Novice  |  Svet
    Neurje

    Pod vodo tudi restavracija najboljše italijanske kuharice

    Poplava na Goriškem je prizadela tudi restavracijo L’Argine a Vencò chefinje Antonie Klugmann, mnogim najboljše italijanske kuharice.
    17. 11. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Haaland o Manciniju: Ko me je začel grabiti za zadnjico, mi ni bilo več vseeno

    Da bi igralci nasprotnike vrgli s tira, se poslužujejo vseh možnih taktik. Tudi na tekmi med Italijo in Norveško ni bilo nič drugače.
    17. 11. 2025 | 14:35
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Ujete tisočinke:

    Konec sanj o svetovnem prvenstvu, Luka neustavljiv (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 17. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Judje v Sloveniji

    Edini delujoči sinagogi pri nas grozi zaprtje

    Liberalna judovska skupnost opozarja na resne finančne težave. Do začetka prihodnjega leta mora zbrati 56.000 evrov, sicer bosta sinagoga in JKC zaprla vrata.
    Nina Gostiša 17. 11. 2025 | 13:49
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odločilna tekma

    Kot Kosovo v Stožicah, Bosna bo imela 12. igralca na Dunaju

    Avstrija in BiH se bosta v torek zvečer pomerili za neposredno uvrstitev na SP. Goste bo podpiralo od 20.000 in 25.000 navijačev. Zaplet z letalom in Karićem.
    Peter Zalokar 17. 11. 2025 | 13:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odločilna tekma

    Kot Kosovo v Stožicah, Bosna bo imela 12. igralca na Dunaju

    Avstrija in BiH se bosta v torek zvečer pomerili za neposredno uvrstitev na SP. Goste bo podpiralo od 20.000 in 25.000 navijačev. Zaplet z letalom in Karićem.
    Peter Zalokar 17. 11. 2025 | 13:47
    Preberite več
