Paul McCartney s tišino protestira proti UI

Nova plošča nekdanjega Beatlesa in največjega živečega britanskega tekstopisca Paula McCartneyja je nekaj posebnega, a poslušalci nad njo ne bodo navdušeni. Namesto izvrstnih sklad je na njej slišati predvsem veliko tišine ter nekaj sikanja in ropotanja. To je njegov protest proti kraji avtorskih pravic, ki jo izvajajo podjetja, ki razvijajo umetno inteligenco.

McCartney se je s snemanjem tihe plošče pridružil drugim uveljavljenim glasbenikom, kot so Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer in Pet Shop Boys. Njegova »tiha« skladba je dolga dve minuti in 45 sekund, približno toliko kot njegova zimzelena With A Little Help From My Friends. Novi posnetek opozarja na to, da podjetja, ki razvijajo umetno inteligenco, na nepošten način izkoriščajo intelektualno lastnino glasbenikov in z njeno pomočjo trenirajo modele UI. Če se bo to nadaljevalo, bo konec kreativnosti, izvirna glasba pa bo zamrla, piše Guardian.

Triinosemdesetletni McCartney je trenutno na turneji po Severni Ameriki, nova plošča pa je njegova prva po petih letih. Naslovil jo je Is This What We Want, na njej pa je še vrsta drugih tihih posnetkov. Umetniki se zdaj povezujejo v kampanji, s katero želijo britansko vlado prepričati, naj prepreči, da bi tehnološka podjetja izkoriščala njihov kreativni potencial, ne da imela za to dovoljenje ali bi plačala avtorske pravice. Velika Britanija je pod vse večjim pritiskom Donalda Trumpa, naj omoči antiregulacijo. McCartney je bil med vodilnimi britanskimi glasbeniki, ki so izrazili zaskrbljenost zaradi vladnih načrtov, da bi sklenili nov dogovor med ustvarjalci in tehnološkimi podjetji, kot so Open AI, Google, Anthropic in Elon Muskov xAI. Ta zahtevajo dostop do ogromnih količin informacij, vključno z besedili, slikami in glasbo.