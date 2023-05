Pepelka iz Silicijeve doline v zaporu

Ustanoviteljica podjetja Theranos, ki je po preprostem odvzemu krvi iz prsta obljubljalo čudežni test za prepoznavanje raka, diabetesa, odvisnosti in neštetih drugih bolezni, se je v zveznem zaporu v mestu Bryan v Teksasu zglasila na prestajanju enajstletne zaporne kazi. Elizabeth Holmes (39) je podjetje ustanovila pri rosnih 19 letih, potem ko je podobno kot Steve Jobs na klin obesila študij na univerzi Stanford.

Med prevaranimi vlagatelji v njeno podjetje so bili tudi medijski mogotec Rupert Murdoch, nekdanji ameriški finančni minister George Shultz in družina Walton, lastnica supermarketov Walmart.

Ustanovitelji podjetja so z vlagatelji zbrali 700 milijonov dolarjev, na vrhuncu pa je bila vrednost podjetja Theranos (ime je skovanka iz besed terapija in diagnoza) kar devet milijard dolarjev. Piarovci podjetja in ustanoviteljica, ki so jo mediji oklicali za Pepelko iz Silicijeve doline, so prodajali zgodbo, da za revolucionarne krvne preiskave uporabljajo najsodobnejše naprave, v resnici pa so uporabljali povsem standardno Siemensovo opremo.

Poleg zaporne kazni je sodnik odredil tudi plačilo 452 milijonov dolarjev odškodnine, ki jo mora Holmesova skupaj s svojim nekdanjim ljubimcem in glavnim pomočnikom pri Theranosu Rameshem »Sunnyjem« Balwanijem izplačati prevaranim vlagateljem. Balwani 13-letno zaporno kazen že prestaja v zaporu v Kaliforniji.

Svetlolasi Elizabeth Holmes, ki je po zgledu Steva Jobsa rada pozirala v črnem puliju, se je poslovni načrt začel podirati po tem, ko je jeseni 2015 novinar Wall Street Journala John Carreyrou objavil članek z naslovom Vroče zagonsko podjetje ima težave s svojo tehnologijo krvnih testov. Carreyrouja je k preiskovanju Theranosa pritegnilo preprosto dejstvo: velikim podjetjem z neomejenimi finančnimi sredstvi še ni uspelo ustvariti tako prelomne tehnologije, kot jo je domnevno uspelo falirani študentki s Stanforda z najeto ekipo inženirjev.

Njen poslovni imperij se je začel sesuvati leta 2015, po objavi članka v Wall Street Journalu. FOTO: Go Nakamura/Reuters

Njegovi sumi so se izkazali za utemeljene: rezultati naprave Edison, ki so jo v podjetju razvili za testiranje krvi, niso bili natančni, ameriška vlada pa je ustanovila neodvisno inšpekcijo za medicinske storitve, ki je pregledala sporne teste. Inšpekcija je potrdila sume o nenatančnosti rezultatov. Sledili sta dveletna prepoved obratovanja laboratorijev Theranosa in visoka denarna kazen, leta 2018 pa je podjetje dokončno propadlo. Elizabeth Holmes je za vse nepravilnosti obtožila Balwanija, češ da jo je psihično, fizično in spolno zlorabljal.

Pred izrekom kazni se je Holmesova novembra lani v solzah opravičila investitorjem in strankam. »Uničena sem zaradi svojih napak. Čutim globoko bolečino zaradi tega, kar so ljudje doživeli, ker sem jih razočarala. Z vsako celico svojega telesa obžalujem svoje napake,« je dejala. Sodišče je zavrnilo njeno zahtevo, da bi ob plačilu varščine ostala na prostosti, tudi zato, da bi lahko skrbela za svoja dva otroka. Eden bo kmalu star dve leti, drugi ima komaj tri mesece.

Zdaj je Holmesova, ki je nekoč veljala za najmlajšo milijarderko, ki je to postala zaradi svojega dela, ena od več kot 500 jetnic v zaporu odprtega tipa. Za rešetkami bo lahko tudi delala, plačilo pa ne bo bajno. Na uro lahko zasluži največ 1,08 evra.

Padec Elizabeth Holmes podobno kot njen vzpon vzbuja izjemno zanimanje javnosti. O njej so že posneli dokumentarec, novinar John Carreyrou je o njej napisal knjigo z naslovom Slaba kri (Bad Blood), v istoimenskem igranem filmu pa jo bo upodobila Jennifer Lawrence.