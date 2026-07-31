Pesem, ki je Boya Georgea stala nastopa na West Endu

Britanski glasbenik Boy George ne bo nastopal v muzikalu Jesus Christ Superstar na londonskem West Endu. Odločitev je sprejel po ostrih kritikah, katerih tarča je bil zaradi skladbe We Will Dance Again, v kateri izraža podporo Izraelu. V njej med drugim poje: »Vi pravite genocid, jaz pravim vojna.« Kot je v imenu petinšestdesetletnega glasbenika sporočil njegov menedžer Paul Kemsley, je odločitev sprejel tudi s spoštovanjem do producentov in ustvarjalne ekipe muzikala.

Naslov nedavno izdane skladbe je enak frazi o solidarnosti po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra 2023 na jug Izraela. Pred dvema letoma je z istim naslovom izšel z emmyjem nagrajeni dokumentarni film izraelskega režiserja Jariva Mozerja o dogajanju na glasbenem festivalu, ki je bil tarča napada.

Boy George, ki naj bi v londonskem muzikalu igral kralja Heroda, je v objavi na družbenih omrežjih zapisal, da je bila pesem ustvarjena z uporabo umetne inteligence, zanjo pa da ga je navdihnil obisk londonske razstave Nova, posvečene žrtvam napada na izraelski glasbeni festival. »Zakaj v skladbo ne bi vključili besede genocid? Zakaj se ljudje ob tej besedi nenadoma počutijo nelagodno?« je izjavil na družbenih omrežjih.

Boy George sicer še ni komentiral svojega odstopa iz muzikala, se je pa odzval na kritike, ki jih je sprožila njegova skladba. »Ni pomembno, kaj si mislim jaz ali kaj si mislite vi,« je zapisal. Svojo naklonjenost judovski skupnosti je izrazil že pred festivalom Pesmi Evrovizije, na katerem je kot gost sodeloval pri nastopu San Marina (ni se uvrstil v finale). Med drugim je dejal, da ima veliko judovskih prijateljev, ki jim ne bo obrnil hrbta. »Z judovskim ljudstvom se čutim povezanega. Nisem nujno povezan z Izraelom. O tem nimam pravega mnenja. Toda poslanstvo glasbe je združevati ljudi.«

Muzikal Jesus Christ Superstar z glasbo Andrewa Lloyda Webbra in besedilom Tima Ricea, v katerem angleški glasbenik Sam Ryder nastopa kot Jezus, Tyrone Huntley pa v vlogi Juda, je na sporedu do 5. septembra. Pevec, čigar pravo ime je George Alan O'Dowd, je zaslovel v 80. letih kot ekscentrični pevec pop zasedbe Culture Club, med najbolj znanimi uspešnicami pa sta pesmi Do You Really Want to Hurt Me? in Karma Chameleon.