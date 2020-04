Pesimistični Bill Gates  

V pogovoru za CNN je Gates dejal: »Dobra novica je, da se Kitajska, kjer so popolnoma ustavili javno življenje in to na mnogo bolj ekstremen način, kot so to sposobne narediti najboljše ameriške zvezne države, zdaj počasi vrača v normalno življenje, smrtnih žrtev pa je na Kitajskem malo.



Ljudje, ki pripravljajo različne modele, se zgledujejo po Kitajski in po Južni Koreji, ki jima je uspelo zajeziti širjenje okužb. Pri nas prihajamo torej v težko obdobje, toda če bomo ukrepe izvedli pravilno, jih bomo izvedli le enkrat, za obdobje šestih do desetih tednov.



Ukrepe moramo sprejeti za celotno državo in dramatično zvišati število testiranj, da si tako zagotovimo, da bomo prestali le eno ustavitev in, da preprečimo veliko število mrtvih. Potem seveda nastane gospodarska težava, ki bi jo radi čim bolj minimizirali, se pravi, da želimo, da zaustavitev traja čim krajše obdobje.



Če bo vsaka zvezna država delovala po svoje, nam ne bo uspelo. Povsod, kjer se javno življenje ne bo zares ustavilo, bomo imeli eksponentno rast okužb.« Gates zagovarja samoizolacijo tudi v državah, kjer je okužb zaenkrat malo.



»Predstavljajte si, da je v neki zvezni državi okuženih sto ljudi. Če ukrepov ne sprejmemo, bo rast eksponentna. Iz sto okuženih jih bo kmalu tisoč, deset tisoč … Prej, ko se odločimo za stroge ukrepe, prej bomo dosegli vrh epidemije. Tega vrha še nismo dosegli.



Deli države, ki še niso v izolaciji, bodo vrh dosegli konec aprila in trajalo bo še en mesec, preden se bodo številke okuženih spustile. Kjerkoli v državi so okužbe – in ker testiranje zaenkrat ni naša prioriteta, so okužbe verjetno povsod – bodo številke obolelih naraščale. Ljudje bodo prehajali meje zveznih držav in zato mora v karanteno vsa država, kot so storili z delom Kitajske,« meni Bill Gates.