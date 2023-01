Petdnevno zaprtje Pjongjanga

V razglasu, ki ne omenja covida-19, so prebivalcem zapovedali, da morajo do vključno nedelje ostati doma in si večkrat na dan izmeriti telesno temperaturo, poroča spletna stran NK News iz Seula.

Omenjena spletna stran je v torek poročala, da si prebivalci Pjongjanga v pričakovanju strožjih ukrepov ustvarjajo zaloge živil, ni pa še znano, ali so strožje ukrepe sprejeli tudi v drugih delih države.

Severna Koreja je prvi izbruh covida-19 priznala šele maja lani, toda že avgusta je razglasila »bleščečo zmago« nad virusom. Ravno v tistem času, avgusta lani, je Kim Jo Džong, mlajša sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, razkrila, da je bil tudi on med tistimi, ki so preboleli covid-19.

Na srečanju z medicinskimi delavci in znanstveniki v Pjongjangu je namreč dejala, da je bil tudi Kim Džong Un med tistimi Severnokorejci, ki so zboleli za »vročino«. »Čeprav je bil resno bolan, niti za trenutek ni legel, saj je razmišljal o ljudeh, za katere mora poskrbeti, dokler te vojne proti epidemiji ne bo konec,« je povedala.

Vladajoči režim ni nikoli obelodanil, koliko ljudi je zbolelo, tudi zato, ker država nima dovolj testov za ugotavljanje prisotnosti novega koronavirusa. Namesto tega so dnevno objavljali število ljudi s povišano telesno temperaturo, teh je bilo skupno 4,77 milijona od okoli 25 milijonov prebivalcev, toda od 29. julija o teh primerih ne poročajo več.

Državna agencija KCNA je v torek poročala, da so oblasti v mestu Kaesong, ki leži blizu meje z Južno Korejo, okrepile javno komunikacijsko kampanjo, »da lahko vsi delovni ljudje prostovoljno spremljajo ukrepe proti epidemiji pri svojem delu in doma«.