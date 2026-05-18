Novi premier odprl vrata palač iliberalizma

Po dolgih 16 letih, kar je bila na Madžarskem neprekinjeno na oblasti populistična nacionalkonservativna stranka Fidesz, je na aprilskih parlamentarnih volitvah prepričljivo slavil Péter Magyar. S svojo stranko Tisza je z več kot dvema tretjinama poslancev dobesedno zavzel zakonodajni hram. Zmagal je tudi oziroma predvsem zaradi obljub, da bo obračunal z vsem, kar je naplavil skorumpirani in nedemokratični režim padlega premiera Viktorja Orbána.

Ena zgodnjih Magyarjevih potez je, da je javnosti odprl vrata palač iliberalizma, ki si jih je omislila prejšnja oblast. Najprej je objavljal skrbno režirane posnetke, v katerih je nastopal kot nekakšen turistični vodič po sedežih Orbánove oblasti, katerih razkošje je predstavljal ob glasbi iz kultne satirične serije televizije HBO Beli lotus (White Lotus, od 2021) o tem, kako počitnikujejo superbogati. Pomembno vlogo v teh videih je odigral novi minister za transport in investicije Dávid Vitézy, ki je kot strokovnjak za nepremičnine razlagal o ozadju gradbenih podvigov prejšnje oblasti.

V karmeličanskem samostanu, centru nekdanje oblasti v Budimpešti, je knjižnica z globusom, na katerem je kot del velike Madžarske označeno tudi Prekmurje. FOTO: Bernadett Szabó/Reuters

Prejšnji konec tedna je Magyar na vodeni ogled palač iliberalizma popeljal tudi novinarje. Osrednja postojanka je bil od leta 2019 sedež premiera in simbol njegove centralizirane oblasti, nekdanji samostan karmeličanskega reda, uradno reda bratov in sester Device Marije s Karmelske gore, v grajskem okrožju Budima. Na stenah leta 2018 za 52 milijonov evrov obnovljenega samostana visijo najdražje slike madžarskih umetnikov, vendar so pisarne opremljene tudi z najnovejšimi rezalniki za papir. S tem je Magyar hotel najbrž pokazati, da so Orbánovi na veliko uničevali dokumente.

Predstavnike medijev je popeljal tudi v knjižnico samostana oziroma sedeža nekdanje oblasti, v kateri je zloglasni globus s podobo velike Madžarske pred letom 1920, mokrih sanj Fidsesza; na njem je kot del Madžarske označeno tudi Prekmurje. Razkazal jim je znamenito teraso, na kateri je Orbán sprejemal goste. Prav tako zanimiv je sedež Antala Rogána, ki je imel uradno pozicijo ministra v premierovem kabinetu, bil pa je znan kot minister za propagando in tajne službe. Zato so ga pogosto primerjali z enim najtesnejših sodelavcev Adolfa Hitlerja, nacističnim propagandistom Josephom Goebbelsom. V nekdanji stavbi Rdečega križa na budimskem gradu si je Rogán omislil obnovo v sodobnem luksuznem slogu, imel pa je celo veliko in udobno kadilsko sobo, kjer je s sodelavci užival v dimu cigar.

V propagandnem ministrstvu na budimskem gradu so si omislili obnovo v sodobnem luksuznem slogu. FOTO: Ferenc Isza/AFP

Najbolj razkošno prenovljeno je bilo notranje ministrstvo, za katerega so v času pandemije covida-19 porabili 250 milijonov evrov. Za celotno obnovo kompleksa budimskega gradu, ki si ga je Orbánova oblast zamislila kot svoj simbolni in dejanski sedež, naj bi pognali kar 800 milijard forintov oziroma dve milijardi evrov. Magyar namerava sedež premiera preseliti iz karmeličanskega samostana, vendar še ni znano, kam.

Za obnovo notranjega ministrstva so pognali kar 250 milijonov evrov. FOTO: Bernadett Szabó/Reuters

Zaradi razkošne prenove sedeža vrhovnega sodišča, v katerem si je omislil pozlačene strope v predsedniški pisarni, marmorne plošče v predsedniški kopalnici, sodniški klub z barom, zimski vrt s stekleno streho in nove terase s pogledom na parlament, je novi premier pozval k odstopu predsednika te institucije, Orbánovega nastavljenca Andrása Varga. Poleg razsipništva mu očitajo tudi redne grožnje sodelavcem. Na vrhovnem sodišču trdijo, da je prenovo naročilo že prejšnje vodstvo in da je bil njen namen vrniti stavbo v prvotno stanje.Poleg Varga Magyar k odstopu poziva tudi predsednika države Tamása Sulyoka; na položaj ga je prav tako nastavil Orbán. Vendar je Sulyok odstop spet zavrnil v ponedeljek objavljenem intervjuju za enega najbolj obiskanih novičarskih portalov na Madžarskem Index. Zatrdil je, da ni nobenega ustavnega vzroka za njegov predčani odhod.