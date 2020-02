Anastasia Radzinskaya, petletna milijonarka FOTO: Wikipedia

Svoje prve spletne korake jenaredila pred dobrim letom, ko se je s starši iz Rusije preselila na Florido. Prve videe je družina začela snemati, da bi družini, ki je ostala v Rusiji, pokazala svoje novo življenje, pa tudi Nastyin napredek.Nastya, ki jo kličejo tudi Stacy, se je namreč rodila s cerebralno paralizo in zdravniki v Rusiji so napovedali, da nikoli ne bo govorila. Ne bi se mogli bolj zmotiti: deklica danes namreč govori kar tri jezike, poleg ruščine in angleščine obvlada tudi španščino.Njene družinske dogodivščine deli s kar 107 milijoni sledilcev, pri ustvarjanju vsebin ji največ pomaga oče, sodeluje pa vsa družina. Njen najbolj gledani video, obisk živalskega vrta, je zbral kar 767 milijonov ogledov, malčica pa ne počiva na lovorikah. V načrtu ima svojo linijo otroških igrač, igro za mobilnike in knjigo, ki naj bi izšla še letos.Čeprav so Anastasijini zaslužki za navadne smrtnike nepredstavljivi in jo uvrščajo na tretje mesto, ji do najbolje plačanega youtuberja manjka še kar nekaj ogledov.Čvrsto na prvem mestu je zasidran osemletni Ryan Kaji s svojim kanalom Ryan's World, ki na leto zasluži vrtoglavih 26 milijonov dolarjev (23,7 milijona evrov), spremlja pa ga več kot 22 milijonov ljudi.Na drugem mestu lestvice je po poročanju revije Forbes kanal Dude Perfect, ki ga vodijo 30-letni prijateljiin. Na leto zaslužijo okoli 20 milijonov dolarjev (18,3 milijona evrov).