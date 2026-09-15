Petra Krulc: Pozornost je mogoče kupiti, zaupanja pa ne

Petra Krulc je ena najuspešnejših kreativnih voditeljic v slovenskem oglaševanju, ki je v svoji karieri sodelovala tudi z velikimi mednarodnimi znamkami, kot sta Adidas in Spotify. Danes kot regijska izvršna direktorica strateške kreativnosti v Futuri združuje kreativno in strateško delo, ob tem pa odkrito govori tudi o položaju žensk v panogi, ambicioznosti in ceni, ki jo ženske pogosto plačajo za uspeh.

Kot pravi, je morala kot edina ženska med kreativnimi direktorji dolgo delati bistveno bolj trdo, da si je izborila spoštovanje, danes pa mlajše kolegice opozarja, da pridobljene pravice niso samoumevne. Prepričana je tudi, da morajo biti ženske največje podpornice druga drugi.

V intervjuju za Onaplus je spregovorila še o pogumu, brez katerega po njenem ni prebojnih idej, o stagnaciji slovenskega marketinga, družbeni negotovosti ter o tem, zakaj pozornost lahko kupimo, zaupanja pa ne.

Celoten intervju s Petro Krulc preberite na Onaplus.si.