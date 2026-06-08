Pevec, igralec, spolni predator?

Francoski pevec in igralec Patrick Bruel je bil danes pridržan v okviru preiskave ovadb zaradi spolnega nasilja, so sporočili z javnega tožilstva v Nanterru. 67-letni pevec, njegovo pravo, neumentiško ime je Patrick Benguigui, bo med zaslišanji moral preiskovalcem pojasniti obtožbe, ki so bile na novo predložene pravosodnim organom in jih zdaj obravnava nanterško tožilstvo.

Med ovadbami je ta, ki jo je vložila Daniela Elstner zaradi poskusa posilstva in spolnega napada leta 1997 v mehiškem Acapulcu, ovadba kulturne novinarke zaradi poskusa posilstva leta 2000 v Monaku, ovadbi zaposlene pri založbi Patricka Bruela zaradi dveh spolnih napadov leta 2002 in 2003, ovadba, vložena v Metzu glede dogodkov iz leta 2008, in ovadba zaradi posilstva leta 2012 med filmskim festivalom v Dinardu. Te obtožbe so nad estradnika sprožile plaz, število pričevanj se je množilo. Kar 30 žensk je pevca in igralca obtožilo spolnega nasilja.

Civilna tožba zaradi posilstva, ki jo je vložila francoska televizijska in radijska voditeljica Flavie Flament, ni predmet tokratne obravnave, prav tako ne bodo obravnavane pritožbe, s katerimi je tožilstvo v Nanterru že seznanjeno. Policijsko pridržanje lahko traja do 48 ur. Patrick Bruel, ki odločno zavrača obtožbe, bo morda izpuščen ali priveden pred sodnika.

Bruel je odpovedal večino svoje prihajajoče turneje, ki naj bi se začela sredi junija.

Bruel je odpovedal večino svoje prihajajoče turneje, ki naj bi se začela sredi junija. Njegove tri predstave v Montrealu je odpovedal lokalni organizator. Umaknil se je tudi iz dobrodelne glasbene skupine Enfoirésl, kjer se vsako leto zberejo pevci, igralci, komiki in druge znane osebnsoti ter pomagajo ljudem v stiski.

In kdo je obtoženec spolnih deliktov? Doslej je igral v približno 40 filmih, njegov prvi igralski uspeh je prišel leta 1979 v filmu Le Coup de sirocco. Medtem ko je nadaljeval svojo pevsko kariero, je nadaljeval z igranjem v filmih, na televiziji in v gledališču. Njegov prvi singel Vide (Prazno), ki je izšel leta 1982, ni bil uspešen, toda naslednji album Marre de cette nana-là ( Naveličan te bejbe) je bil uspešnica.

Leta 2002 je Bruel izdal Entre Deux, dvojni CD klasičnih šansonov, ki vsebuje duete s Charlesom Aznavourjem, Jean-Louisom Aubertom, Jean-Jacquesom Goldmanom, Alainom Souchonom, Renaudom ... Prodal se je v dveh milijonih izvodov in Bruel je postal najbolje plačani pevec leta v Franciji.

Bruel je bil znan tudi kot profesionalni igralec pokra velikega formata. Do leta 2009 je na turnirjih zaslužil več kot 900.000 dolarjev.

A eno je umetniška kariera, drugo takšne ali drugačne igre na srečo, nekaj povsem tretjega psa življenje zunaj odrskih luči. Ki je lahko zelo temačno.