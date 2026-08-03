Pevka ima dovolj življenja pod drobnogledom

Ameriška zvezdnica(33) se bo po turneji Eternal Sunshine umaknila iz javnosti. Kot so sporočili iz njene ekipe, si bo vzela premor zaradi »neskončnega in nenehnega javnega nadzora«, ki ga doživlja že vrsto let.

Odpovedala je tudi sodelovanje v londonski uprizoritvi muzikala Sunday in the Park With George prihodnje leto, v katerem bi morala igrati z Jonathanom Baileyjem, ki je bil njen soigralec že v filmski uspešnici Žlehtnoba (Wicked, 2024) Iz produkcijske hiše Empire Street Productions so sporočili, da pevkino odločitev v celoti spoštujejo in podpirajo. Premiera muzikla Stephena Sondheima, ki ga je navdihnila slika Nedeljsko popoldne na otoku La Grande Jatte Georgesa Seurata ter spremlja slikarjevo življenje in odnos z njegovo muzo Dot, bo poleti 2027, za njeno vlogo pa iščejo novo igralko.

Pevkina ekipa je za revijo People poudarila, da je turneja zanjo »čudovita izkušnja«, ko se bo v začetku septembra iztekla s serijo desetih koncertov v londonski dvorani O2, pa si pevka želi predvsem zdravega in mirnega premora.

Le nekaj dni pred novico je izšel videospot za njeno skladbo Petal, naslovni singel z njenega osmega studijskega albuma, ki je na družbenih omrežjih znova sprožil ugibanja o pevkinem videzu, telesni teži in zdravstvenem stanju. V skladbi Like I Do se Ariana Grande očitno odziva na dolgoletne komentarje o svojem telesu z verzom, da jo govorice drugih »dobro hranijo«.

O pritiskih je sicer odkrito spregovorila že leta 2024, ko je dejala, da se zaradi nenehnega ocenjevanja in pripomb že od najstniških let počuti kot »primerek v petrijevki«. Dodala je, da lahko komentarji o telesni teži, videzu ali oblačenju škodijo vsem vpletenim, ter da se je zelo težko zaščititi pred vsem tem hrupom.

Ariana Grande je v glasbeni karieri osvojila tri grammyje, zaslovela pa je v mladinskih televizijskih serijah Victorious in Sam & Cat. Za vlogo Glinde v filmski priredbi muzikala Wicked je bila nominirana tudi za oskarja.