    Svet so ljudje

    Pevka in njena knjižnica

    Ko je nekoč z avtom potovala od New Yorka do Los Angelesa, je odkrila veliko antikvariatov in dobila idejo za pomoč knjižnici.
    Ni le pevka in umetnica, ampak tudi ljubiteljica branja. FOTO: promocijsko gradivo
    Galerija
    Ni le pevka in umetnica, ampak tudi ljubiteljica branja. FOTO: promocijsko gradivo
    I. Š.
    25. 11. 2025 | 15:00
    25. 11. 2025 | 15:20
    2:49
    A+A-

    Pred sodnim poslopjem v spodnjem Manhattnu je pred kratkim stala dolga vrsta elegantno oblečenih ljudi. Niso prišli urejat zapuščinskih zadev ali družinskih oporok. Prišli so si izposodit knjigo k Solange Knowles. 39-letna pevka, aktivistka, vizualna umetnica in sestra Beyoncé je namreč velika bralka. Zadnja leta potuje po državi in je neke vrste potujoča knjižnica s prav posebno zbirko knjig.

    Začelo se je, ko je pomagala majhni knjižnici Saint Heron, ki je imela predvsem literarna dela temnopoltih avtorjev, pevka pa se je odločila, da jim bo kupila nove knjige in privabila še več bralcev.

    Ideja za knjižnico se ji je porodila, ko je v času korone z avtom potovala iz Los Angelesa v New York. Ustavljala se je v majhnih krajih in odkrila zanimive antikvariate polne starih izdaj. Začela jih je zbirati. Naslednje leto se je znova odpravila na isto pot.

    Kot da je to postala njena nova obsedenost. Ugotovila je tudi, da vrednost starih knjig temnopoltih avtorjev vedno bolj narašča, ni želela, da bi pristale pri zbirateljih, ampak si je zadala nalogo, da te dragocene knjige pridejo do bralcev, do temnopolte skupnosti, saj je pomembno, da so ponosni na svoje literate, med katerimi so mnogi pozabljeni. »Na ta skromni način sem lahko nekaj vrnila družbi,« je povedala za New York Times.

    Solange Knowles že nekaj let tudi intenzivno preučuje Amaze Lee Meredith, eno prvih temnopoltih arhitektk v državi, ki je snovala nenavadne modernistične hiše in je bila tudi deklarirana lezbijka. Pevka je uredila posebno revijo Azurest Blue, ki je posvečena prav Meredithovi – njenemu nenavadnemu življenju in delu.

    V knjižnici si lahko bralci to revijo, ki je izšla v omejenem številu izvodov, izposodijo. »A v tej knjižnici ne gre le za knjige, ampak tudi za druženje, pogovore, zgodbe. Za skupnost. Verjamem, da lahko knjige spremenijo življenja.« Še posebej v teh časih. Zdi se ji, da še nikoli ni bilo bolj pomembno, da se ljudje začnejo znova potapljati v zgodbe, da razvijajo domišljijo, hrepenijo po znanju. Kako bi sicer lahko izražali svoja mnenja in se uprli proti krivicam.

    Več iz teme

    Solange KnowlesknjigabranjeNew York

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

