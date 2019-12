PewDiePie: Dovolj imam!

, znani švedski vloger in komik, s pravim imenom, je napovedal, da si bo vzel oddih od YouTuba. Tridesetletnik, ki je zaslovel predvsem z videoposnetki svojega igranja računalniških igric, kot so Minecraft in druge bolj še bolj akcijske, in ima prek milijon naročnikov ter skupno prek 24 milijard ogledov, je svoje sledilce obvestil, da se bo z novim letom odklopil z medmrežja.»Ker sem res zelo zelo utrujen. Novico sporočam vnaprej zato, da ne bo presenečenj, hkrati pa napovem, da se bomo po moji pavzi lahko spet družili.« Kjellberg je o tem prvič javno razglabljal že avgusta, ko je dejal, da bi bilo »lepo bi bilo, če mi vsaj enkrat v zadnjih desetih letih ne bi bilo treba razmišljati o YouTubu.«Spletni zvezdnik je sicer s svojimi vlogi že kar nekajkrat dvignil prah v javnosti, predvsem ko je leta 2017 v serijo vlogov vključil nacistično simboliko in posnetke. Zaradi tega je izgubil večje število naročnikov njegovih vsebin, v vodo pa je padlo tudi kar nekaj že dogovorjenih poslov, med drugim je YouTube opustil snemanje serije z njim v glavni vlogi, Disney pa razdrl pogodbo za donosni projekt. »PewDiePie ima pravico do lastnih stališč, vendar ne Disney ne katerakoli družba ni dolžna podpirati njegovega širjenja sovražnega govora,« je takrat dejal eden vodilnih pri Disneyu,Kjellberg se je sicer pokesal, a odtlej nikoli ni bilo več kot prej, še vedno pa ostaja med sto najbolj vplivnimi ljudmi iz digitalnih medijev. Kaj bo YouTubov zvezdnik, ki se je poleti poročil po večletnem razmerju z Italijanko, počel, ko ne bo snemal, ni jasno, mogoče pa bo spet obudil svojo strast do umetnosti in risanja priljubljenih junakov računalniških igric, ali pa jih bo preprosto igral, le da tokrat ne pred kamero.