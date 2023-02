Pharrell Williams odslej tudi Vuittonov kreativni direktor

Na valentinovo so v luksuzni modni hiši Louis Vuitton naznanili, da je njihov novi kreativni direktor za moško modo postal Pharrell Williams. Ekstremno uspešni ameriški glasbeni producent, raper, poslovnež, hotelir, modni oblikovalec in poročeni oče štirih otrok, ki bo v začetku aprila praznoval abrahama, naj bi svojo prvo kolekcijo predstavil že junija na pariškem modnem sejmu za jesen in zimo 2023/24.

Zaslovel z uspešnico Happy

Nasledil je Virgila Abloha, ki je jeseni 2021 v 41. letu nepričakovano umrl zaradi raka; tri leta prej so ga izbrali kot prvega temnopoltega Američana na delovnem mestu vodilnega oblikovalca evropske prestižne modne blagovne znamke. Pri Louisu Vuittonu, ki je imel menda lani rekordne zaslužke, ustanovitelj in predsednik Bernard Arnault pa je po zadnjih ocenah Forbesa najbogatejši Zemljan z več kot 213 milijardami dolarji premoženja, si obetajo, da bo sledil uspešni Ablohovi viziji.

Ta je ulično modo domiselno igrivo povezoval z bleščavostjo zvezdniškega sveta, Williams pa bo kot drugi vodilni temnopolti umetniški direktor tej smernici v prihodnje prav tako sledil. Vsestranski zvezdnik, tudi kar trinajstkratni grammyjevec, je posebej zaslovel leta 2013 z veliko uspešnico Happy, sledilci Britney Spears pa se ga spomnijo kot sopevca v njenem žgečkljivem in izzivalnem videospotu za pesem Boys.

Od izobraževalnega programa do hotelov

V poslu mu gre vse kot po maslu. Leta 2021 je skupaj s poslovnim partnerjem odprl hotel na miamijski plaži, prihodnje leto pa bo vrata odprl še en na Bahamih. Tudi v modnem svetu nikakor ni novinec in sam stavi na vpadljiv modni slog; zanj so, denimo, značilna očala, posuta s kristalčki, ter velikanski klobuki. Že leta 2003 sta skupaj z japonskim modnim oblikovalcem Nigom – zdaj kreativnim direktorjem pri Kenzu – ustanovila modno podjetje uličnih oblačil Billionaire Boys Club.

Sodeloval je z vrsto zvenečih modnih hiš, od Tiffany & Co. in Chanela do Adidasa, navsezadnje pa tudi z Louisom Vuittonom leta 2004 in 2008. Kar zadeva uradno izobrazbo – Williams je sicer študiral na eni od univerz, a ni nikoli diplomiral, je pa leta 2019 ustanovil izobraževalni program, ki vsem srednjim šolam omogoča dostop do tehnologije in interneta. Trenutno ima premoženje v vrednosti 250 milijonov dolarjev.