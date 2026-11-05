Phoebe Waller-Bridge mladim piscem podarila stanovanje

Britanska igralka in scenaristka Phoebe Waller-Bridge, ustvarjalka priljubljene serije Fleabag, je kupila stanovanje v Londonu in ga namenila mladim piscem iz socialno prikrajšanih okolij. V njem bodo lahko bivali brez najemnine, plačevati bodo morali le tekoče stroške. Gre za del pobude Writers' Block, katere namen je zmanjševanje razrednih neenakosti v britanskem gledališču, Phoebe Waller-Bridge pa je program podprla tudi z izdatno finančno donacijo.

Med podporniki pobude so še Jack Thorne, soustvarjalec serije Adolescenca, dramatik James Graham, scenaristka Sally Wainwright, avtor serije Krona Peter Morgan in partner Phoebe Waller-Bridge, režiser Martin McDonagh.

»Ko sem začenjal, sem imel srečo, da me je brat za pet let vzel pod streho,« se je ob tem spominjal Thorne. »Če prihajaš iz privilegiranega okolja, je tvoja največja težava, s čim zapolniti stran. Če ne, pa se večina tvojega boja vrti okoli preživetja.«

Raziskava organizacij Sutton Trust in Creative Industries Policy and Evidence Centre je pokazala, da le 16 odstotkov zaposlenih v britanskem kreativnem sektorju izhaja iz delavskega razreda.