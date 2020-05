Piers Morgan: Ukrepi Borisa Johnsona so smešni

Velika Britanija se je v boju z novim koronavirusom odločila za rahljanje nekaterih ukrepov. Premier Boris Johnson je tako vse državljane, ki ne morejo delati od doma, pozval, naj gredo v službo. Dovoljena je rekreacija in sončenje v parkih, seveda ob upoštevanju socialne distance.



Osnovnošolci naj bi se v šole vrnili z junijem, starejši šolarji pa z julijem, ko naj bi se odprli tudi bari in restavracije. Kdaj bodo lahko Britanci obiskali frizerja ali najbližje sorodnike, še vedno ni znano in prav slednje Britance spravlja v bes.



Na twitterju se je ob nelogično rahljanje ukrepov obregnil znani televizijski voditelj Piers Morgan (55): »Torej, ministrski predsednik poziva milijone nenujnih delavcev, naj se vrnejo v službe, hkrati pa ljudem pravi, da še vedno ne morejo videti družine in prijateljev, četudi se držijo istih pravil socialnega distanciranja, kot nenujni delavci v službi?«



To ni bil edini Morganov tvit na to temo. »Nima smisla. Lahko se vozim na stotine milj zato, da se v družbi popolnih tujcev sončim na plaži in pri tem vzdržujem dvometrsko razdaljo, ne smem pa videti svojih staršev? To je smešno.«



Voditelj zelo pogreša tudi otroke: »Mojih dveh sinov nisem videl že deset tednov. Živita deset minut stran, poleg velikega parka. Ju lahko vidim, če ohranjam dva metra razdalje? Zdi se, da je odgovor ne, toda v našem lokalnem parku lahko na dan srečam na tisoče ljudi, če se jim ne približam na dva metra.«



Besni Morgan se je celo domislil rešitve: »Ali moram sebi in sinovoma najti začasno delo na gradbišču, da ju bom lahko videl?«

Priljubljeni televizijski voditelj ni edini, ki ga nelogičnost vladnih ukrepov spravlja v bes.



Neka Britanka je tako zapisala: »Ne smem videti fanta, prijateljev in družine, lahko grem v službo, toda da pridem tja, naj ne bi uporabljala javnega prevoza?? OK, Boris.« Nekdo drug je dejal: »Torej nič ni rečenega o prijateljih in družini?! In potem se sprašuje, zakaj se ljudje ne držijo ukrepov.«