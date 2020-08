FOTO:Pirat s holivudskih Karibov

Od najstniškega idola do škarjerokega čudaka

Ljubezen do vina in umetnin

Zadnjič se je po rdeči preprogi sprehodil februarja, na premieri filma Minamata, njegov najnovejši film Magične živali 3 pa je trenutno na začetku snemanja, a kljub temu zaradi ločitvene vojne z nekdanjo soprogoin tožbe proti britanskemu tabloidu The Sun polni medijske zgodbe. Eden najbolje plačanih hollywoodskih igralcev, ki je zaslovel z ekscentričnimi vlogami posebnežev z družbenega roba, se je tako čez noč znašel v središču burnega škandala.Johnny Depp se je rodil kot John Christopher Deep II v mestecu Owensboro v Kentuckyju kot najmlajši izmed štirih otrok očetu gradbenemu inženirju in mami gospodinji. Kot je sam večkrat poudaril, je bil v mladih letih zaprt vase, vrstniki so ga imeli za čudaka. Pogoste družinske selitve so puščale posledice. Preden se je družina dokončno ustalila v Miramarju na Floridi, so se preselili kar dvajsetkrat, medtem ko je oče iskal novo zaposlitev, pa so več kot eno leto bivali v motelu.Deppa je že zgodaj očaral svet rokenrola, zato je pri šestnajstih letih pustil srednjo šolo in se posvetil glasbeni karieri. Po dveh tednih si je sicer premislil in se poskušal vrniti h pouku, a mu je ravnatelj svetoval, naj ne obupa nad svojimi sanjami. »Glasba je bila in še vedno je moja prva ljubezen. Vanjo sem se zaljubil, potem ko sem kot otrok prvič prijel v roke kitaro in poskusil ugotoviti, kako deluje,« je večkrat povedal za različne medije. »V igralske vode sem zaplul povsem slučajno, to je bil odklon od življenjske poti, ki sem si jo začrtal v zgodnjih dvajsetih letih, saj nisem gojil zanimanja niti nisem imel želje, da bi postal igralec.«Kot najstnik se je pridružil zasedbi The Kids, ki je imela skromen uspeh in se pojavila na koncertih z bolj znanimi skupinami, kot sta Talking Heads in B-52's. Člani zasedbe so se razšli kmalu za tem, ko so odšli v Los Angeles, da bi podpisali dogovor o snemanju albuma, Depp pa je v tem času spoznal, bodočo soprogo in maskerko, ki ga je predstavila nekdanjemu fantu, igralcuCage je v mladem glasbeniku prepoznal igralski talent in mu priporočil filmskega agenta. Johnny Depp je prvo opazno vlogo odigral v grozljivki Nočna mora v Ulici brestov (1984), ki jo je režiral mojster groze. Nastopil je kot Glen Lant, partner glavne junakinje, ki ga umori srhljivi Freddy Krueger (Robert Englund), duh serijskega morilca, ki se svojim žrtvam prikazuje v sanjah. Zatem se je pojavil v več stranskih vlogah, med drugim vcelovečercu o vietnamski vojni Vod smrti (1986), v katerem je upodobil ameriškega vojaka, ki zna prevajati iz vietnamskega jezika. Konec osemdesetih letih se je uveljavil kot najstniški idol z vlogo mladega policista Thomasa Hansona, ki se je v mladostniški seriji 21 Jump Street (1987–1991) pod krinko vtihotapil v srednjo šolo.Čeprav je v seriji ukradel najstniška srca, Depp ni skrival, da mu status stereotipnega najstniškega simbola ni preveč pri srcu, in se je odločil, da bo v prihodnje izbiral le še vloge, ki mu bodo predstavljale igralski izziv.Prva priložnost se mu je ponudila s fantazijsko pripovedjo Edward Škarjeroki (1990) režiserja, v kateri je imel naslovno vlogo. S tem filmom se je Depp uveljavil kot eden najbolj obetavnih mladih igralcev v Hollywoodu. Edward Škarjeroki je prispeval k dolgoletnemu in plodnemu sodelovanju z Burtonom, Depp pa je nastopal predvsem v vlogah bizarnih, pogosto zamaskiranih likov. Četudi so oddaljeni od klasičnih filmskih junakov, je Depp prav po njihovi zaslugi postal eden najbolje plačanih igralcev vseh časov Zvezdnik je ustvaril nepozabne like, kot so Willy Wonka, lastnik tovarne čokolade v filmu Čarli in tovarna čokolade (2005), novinar Raoul Duke, alter ego piscav kultnem celovečercu Strah in groza v Las Vegasu (1998), Ichabod Crane, newyorški detektiv iz 18. stoletja v Brezglavem jezdecu (1999), Sweeney Todd, morilski brivec v muzikalu Sweeney Todd: Hudičev brivec (2007), strašljivi čarovnik v Magičnih živalih: Grindelwaldovih hudodelstvih (2018), Nori klobučar v Alici v čudežni deželi (2010) in ne nazadnje priljubljeni kapitan Jack Sparrow iz franšize Pirati s Karibov (2003–2017), ki mu je prinesel nominacijo za oskarja za najboljšo moško vlogo.Številni kritiki se danes strinjajo, da piratska epopeja brez slavnega kapitana ne bi bila uspešna. Depp si je Sparrowa zamislil kot rock zvezdnika, pri tem pa mu je bil navdih kitarist Rolling Stonesov. Produkcijska hiša Disney je sprva močno nasprotovala podobi zapitega, moralno dvoumnega pirata, kot si ga je zvezdnik zamislil, a je vendarle popustila njegovim željam.Toda Depp se za časa skoraj 40-letne kariere ni omejil le na pravljične svetove in mračne vizije režiserjev, ampak se je uveljavil kot igralec, ki je kos vsaki vlogi. Nežnejši spol je očaral kot romantični zapeljivec v filmih Don Juan DeMarco (1994) in Čokolada (2000), obje zaigral agenta pod krinko v mafijski kriminalki Donnie Brasco (1994), upodobil je hladnokrvnega ameriškega mafijca irskega roduv celovečercu Black Mass (2015) in tankočutnega škotskega pisateljav filmu V iskanju dežele Nije (2004).Poleg filmske kariere in glasbenega ustvarjanja pa se je Depp preizkusil tudi kot vinar ter solastnik nočnega kluba in restavracije. Z nekdanjo soprogosta imela v Provansi na jugu Francije v lasti precej vinogradov. Ko ga je novinar Stephen Rodrick leta 2018 v pogovoru za revijo Rolling Stone vprašal, ali je res, da porabi tudi več kot trideset tisoč dolarjev na mesec za steklenice vina, ki so mu jih z vsega sveta uvažali na filmska prizorišča, mu je zvezdnik odgovoril: »Porabil sem precej več.«Leta 1993 je s soigralcem iz serije 21 Jump Street odprl slavni rock klub v Los Angelesu The Viper Room. Z igralcemain britanskim glasbenikomje bil solastnik pariške restavracije Man Ray, poimenovane po slavnem ameriškem fotografu, ki velja za enega od začetnikov avantgardne fotografije in umetniškega filma. V umetniških krogih je Depp zaslovel kot strastni zbiralec umetnin, v svoji zbirki naj bi imel tudi slikarska dela slavnih umetnikov, kot je, Depp pa zbira tudi slikarska dela serijskih morilcev.Zvezdnik, za katerega se zdi, da je zaradi sodnih sporov z nekdanjo ženo Amber Heard dosegel dno, je sicer že dolgo znan po burnih zvezah, ki so pogosto polnile prve strani tabloidov. Po ločitvi od Lori Anne Allison se je v zgodnjih devetdesetih letih zaročil s slavno igralko Winono Ryder in si na desno roke dal tetovirati njeno ime. Med letoma 1994 in 1998 je bil v zvezi z britanskim supermodelom, med snemanjem nadnaravnega trilerja Deveta vrata (1999)v Franciji pa je spoznal francosko igralko in pevko Vanesso Paradis. Par sta bila štirinajst let, v tem času pa sta se jima rodila hčiin sinI. Tako Winona Ryder kot Vanessa Paradis pa sta nedavno na sodišču zatrdili, da Depp nikdar ni bil nasilen do njiju.