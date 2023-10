Pisatelji so vedno politična bitja

Nobelova nagrajenka za literaturo, poljska pisateljica Olga Tokarczuk, je v politično obarvanem intervjuju, dva tedna pred volitvami na Poljskem, za Guardian povedala, da mora poljska opozicija, če želi strmoglaviti desno populistično vlado, začeti jasno izražati svojo zavezanost k liberalnim ciljem. »Državljani moramo dobiti zagotovilo, da bo nova vlada verjela v demokracijo, evropejstvo in svobodo.«

V Varšavi se je pred dnevi na protestnem shodu zbralo več kot sto tisoč ljudi, ki so izrazil nestrinjanje s politiko desne vladne stranke Zakon in pravičnost (PiS), ki sicer po javnih raziskavah vodi. Vodja opozicije Donald Tusk pa je na protestih povedal, da bodo na volitvah dosegli »preboj«.

Olga Tokarczuk je zelo angažirana pisateljica, kot je pred leti povedala v intervjuju za Delo, je prepričana da so pisatelji zmeraj politična bitja. »Ko imaš glas, moraš biti odgovoren.« Je velika in glasna nasprotnica stroge zakonodaje na Poljskem glede prekinitve nosečnosti, zato jo konzervativci radi kritizirajo češ, da je premalo domoljubna, desni časopisi pa spobujajo napade nanjo na družabnih omrežjih. Kot je povedala ne pripada nobeni stranki, želi si le, da bi se temačna atmosfera, ki vlada na Poljskem, po volitvah radikalno spremenila. Glasno je podprla tudi poljsko režiserko Agnieszko Holland in njen film Green Border, v katerem prikazuje migrantsko krizo, ki je v zadnjih dveh letih izbruhnila na poljski meji z Belorusijo. Film je po projekciji požel veliko odobravanje kritikov, v domovini pa ga je minister za pravosodje označil za nacistično propagando.

Pisateljica, esejistka in scenaristka Olga Tokarczuk se je rodila leta 1962 v Sulechówu v Dolnji Šleziji, živi in ustvarja v Krajanówu pri Nowi Rudi in Vroclavu, velja za najbolj cenjeno sodobno poljsko pisateljico. Poklicno se je posvetila pisanju kmalu po diplomi iz klinične psihologije na Varšavski univerzi in po tistem, ko je nekaj časa delala kot psihoterapevtka. Je avtorica mnogi odličnih romanov in kar nekaj jih imamo prevedenih v slovenščino. Med drugim tudi nenavadno kriminalko Pelji svoj plug čez kosti mrtvih, ki jo je na nek način posvetila gozdnim živalim. Zelo posebna je tudi njena pričeska, ki je postala njena značilnost, ima namreč dolgo tradicijo, saj gre za tako imenovano zavozlanko o kateri so poročali že v 17. stoletju. Pisateljica je v nekam pogovoru dejala, da bi jo morali uvrstiti na seznam poljskih odkritij poleg nafte, pirošk in vodke.