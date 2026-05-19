  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Pisateljica, ki pogreša svojega moža

    Spomini Siri Hustvedt, so zgodba o veliki ljubezni in izgubi.
    Dolgo je živela v senci svojega moža. FOTO: Wikipedia
    Galerija
    Dolgo je živela v senci svojega moža. FOTO: Wikipedia
    19. 5. 2026 | 12:00
    3:28
    A+A-

    Ameriška pisateljica, pesnica in esejistka Siri Hustvedt, je pred kratkim v ZDA izdala novo knjigo spominov z naslovom Ghost Stories (Zgodbe o duhovih), ki jih je posvetila svojemu pokojnemu možu, pisatelju Paulu Austerju, ki je umrl leta 2024. V slovenščino imamo prevedena njena romana Poletje brez moških in Kar sem ljubil.

    Na prvi pogled bi lahko rekli, da je Siri Hustvedt napisala še en literarni spomin. A njena najnovejša knjiga je vse prej kot to. Je pretresljiv, mestoma skoraj boleče intimen portret ljubezni, ki je trajala več kot štiri desetletja – in praznine, ki ostane, ko se ta nenadoma konča.

    V središču knjige je Paul Auster, avtor kultne Newyorške trilogije, ki je bil v osemdesetih letih ena ključnih figur svetovne književnosti. Bil je pisatelj urbanih labirintov, identitetnih iger in eksistencialne negotovosti – hkrati pa, kot ga prikaže Hustvedt, tudi človek navad, tesnob in nežen družinski človek.

    Njuna zgodba se je začela skoraj filmsko. Leta 1981 je prišla v New York kot mlada, lepa in ambiciozna pesnica. Nekoč je srečala starejšega pisatelja, ki je bil na pragu svetovne slave. Med njima je preskočila iskra, ki se kmalu razvije v partnerstvo, kakršnega literarni svet redko vidi. Skupaj sta ustvarjala, brala sta rokopise drug drugega. Njuna zveza ni bila le romantična, temveč tudi intelektualna simbioza.

    Hustvedtova v knjigi ne idealizira. Njuna pot je bila prežeta tudi z bolečino: družinske tragedije, izgube in predvsem Austerjeva dolgotrajna bolezen. Leta 2023 so mu diagnosticirali raka. Sledijo meseci bolnišnic, terapij, upanja in razočaranj. Pisatelj, ki je živel od jezika, začne izgubljati prav to – besede.

    Najmočnejši deli knjige so pravzaprav najbolj preprosti: elektronska sporočila, ki jih Hustvedtova pošilja prijateljem. Brez patetike, skoraj klinično natančno beleži njegovo stanje, a med vrsticami ves čas utripa globoka ljubezen. Ko zapiše, da je upanje nujno za življenje, a da slepi optimizem lahko tudi rani, razkrije svojo notranjo moč.

    To je tudi knjiga o odsotnosti, ki postane prisotnost. Po Austerjevi smrti leta 2024 Hustvedt opisuje, kako ga še vedno zaznava – v vonju cigar, v tišini stanovanja, v nenadnih občutkih, da ni zares odšel. Njeno žalovanje ni linearno, temveč razpršeno, skoraj »duhovno«, kot namiguje že naslov.

    Ob tem odpira tudi vprašanje lastne identitete. Dolga leta je živela v senci slavnejšega moža, čeprav je sama avtorica številnih romanov in esejev. Ta napetost med lastnim glasom in skupno zgodbo daje knjigi dodatno težo.

     

     

     

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Slovenska pevka, ki je umorila babico, snema pesmi in piše knjige

    Maja Tripar je za zapahi napisala knjigo Zvezda črne kronike. Sorodnikom žrtve jo je uspelo umakniti iz prodaje.
    Moni Černe 18. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    Slovenija dobiva prvo desno koalicijo po osamosvojitvi

    Znani so roki nastanka četrte vlade Janeza Janše, vsebina koalicijske pogodbe in ministrska zasedba ostajata skrivnost.
    Uroš Esih 18. 5. 2026 | 20:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenskim smučarskim skokom zasvetila rdeča luč

    Vodilni možje v naši skakalni reprezentanci iščejo krojače in šivilje. V poolimpijski sezoni novo točkovanje v svetovnem pokalu.
    Miha Šimnovec 18. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Nepremičninski trg

    V Šiški še ena drzna in »špičasta« stolpnica

    S spremembo prostorskega akta bodo bolgarskim investitorjem na občini omogočili gradnjo v Šiški. Gre za drugi projekt v Ljubljani.
    Manja Pušnik 18. 5. 2026 | 16:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

    Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NEVERJETNO

    Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Pred vstopom v srednjo šolo

    Do želene kariere ne vodi samo ena pot

    Pomembno je, da pred izbiro, kam se bomo vpisali, raziščemo vse poti izobraževanja, ki vodijo do želenega poklica.
    Milka Bizovičar 18. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Zavarovanja ne odražajo podnebne realnosti

    Naravne nesreče so po podatkih svetovne pozavarovalnice Munich Re v zadnjih letih povzročile rekordne gospodarske škode.
    Miran Varga 16. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Digitalna podpora pri največjih življenjskih odločitvah

    Za gradnjo, prenovo in nakup nepremičnin platforme uporabnikom prihranijo čas ter pomagajo pri boljših finančnih odločitvah.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Manj razpršenih lokacij, več tehnoloških centrov

    Pomembnost je uravnoteženje vlaganj med strateško infrastrukturo, avtomatizacijo in aktivnim upravljanjem poslovnih nepremičnin.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    siri hustvedtknjigaliteraturapisateljbranje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nicole Kidman, dražbena muza za milijardo dolarjev

    Dražbena hiša Christie's v New Yorku je z umetninami iz zbirke S. I. Newhousa sinoči presegla prejšnje rekorde.
    Vesna Milek 19. 5. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (19. 5.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 19. 5. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Po najhujši potapljaški nesreči na Maldivih iz jame uspešno potegnili dve trupli

    Med raziskovanjem jame Vaavu je življenje izgubilo en maldivski in pet italijanskih potapljačev.
    19. 5. 2026 | 12:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    V DZ vložili kandidaturo Janeza Janše za mandatarja

    Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSi, SLS in Fokus ter Demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica.
    19. 5. 2026 | 12:37
    Preberite več
    Video
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Zakaj ljudje energijsko čistijo domove? Nov trend v nepremičninskih oglasih

    V podkastu z Urško Puš o energijskem čiščenju domov, »težki energiji«, zahtevnih nepremičninah in razlogih, zaradi katerih ljudje poiščejo takšno pomoč.
    Nina Štajner 19. 5. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Po najhujši potapljaški nesreči na Maldivih iz jame uspešno potegnili dve trupli

    Med raziskovanjem jame Vaavu je življenje izgubilo en maldivski in pet italijanskih potapljačev.
    19. 5. 2026 | 12:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    V DZ vložili kandidaturo Janeza Janše za mandatarja

    Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSi, SLS in Fokus ter Demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica.
    19. 5. 2026 | 12:37
    Preberite več
    Video
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Zakaj ljudje energijsko čistijo domove? Nov trend v nepremičninskih oglasih

    V podkastu z Urško Puš o energijskem čiščenju domov, »težki energiji«, zahtevnih nepremičninah in razlogih, zaradi katerih ljudje poiščejo takšno pomoč.
    Nina Štajner 19. 5. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

    Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So ledeni možje mit ali resnica?

    So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ONLINE ŠTUDIJ

    Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spomladanski oddih ob morju

    Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povešene veke niso le estetska tema

    Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

    Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    13. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    18. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    15. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PAMETNA SAMOOSKRBA

    Novost v slovenski energetiki

    Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
    12. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Odseki, kjer motoristi najpogosteje izgubijo nadzor

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo