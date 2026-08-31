Pismo učiteljice leta 2026 pred začetkom novega šolskega leta

Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica slovenščine na Osnovni šoli Stranje, je bila v okviru iniciative Učitelj sem! Učiteljica sem!, ki jo vodi AmCham Slovenija in pri kateri sodeluje tudi naša hiša Delo mediji, izbrana za učiteljico leta 2026 in bo zastopala Slovenijo na svetovnem izboru učiteljev Global Teacher Prize.

Pred začetkom novega šolskega leta je napisala osebno pismo, v katerem se spominja svojih prvih šolskih dni, razmišlja o tem, kako šolo doživljajo otroci, starši in učitelji, ter o pričakovanjih in strahovih, ki spremljajo začetek septembra.

Kot učiteljica in mama treh sinov piše tudi o odgovornosti odraslih, pomenu opore in človeškega stika ter o tem, kaj bi morali v naglici šolskega vsakdana večkrat postaviti v ospredje.

Na Onaplus.si preberite njeno pismo učencem, dijakom, staršem, starim staršem in učiteljem ob začetku novega šolskega leta.