Po 1400 letih na čelu Anglikanske cerkve prvič ženska

Canterburyjska stolnica je ta teden postala prizorišče zgodovinskega trenutka: Sarah Mullally je bila slovesno ustoličena kot prva ženska canterburyjska nadškofinja, poroča The New York Times. S tem je prekinila več kot 1400 let trajajočo tradicijo, v kateri so ta položaj zasedali izključno moški.

Triinšestdesetletna Sarah Mullally je tako postala najvišja predstavnica Anglikanske cerkve ter duhovna voditeljica približno 85 milijonov vernikov po svetu. Njenega slovesnega ustoličenja so se udeležili tudi člani britanske kraljeve družine, med njimi princ William in valižanska princesa Catherine.

Canterburyjska stolnica, ustanovljena leta 597, velja za eno najpomembnejših krščanskih središč v Angliji. Po umoru nadškofa Thomasa Becketa leta 1170 je postala pomembno romarsko središče, znano tudi iz literarne klasike Canterburyjske zgodbe.

Čeprav je nadškofinja funkcijo formalno prevzela že januarja, je šele ustoličenje naznanilo dejanski začetek njenega javnega delovanja. Pred približno dva tisoč zbranimi je Mullallyjeva imela tudi svojo prvo pridigo, v kateri je izpostavila pomen upanja. Poudarila je, da verjame, da za Boga ni nič nemogoče, obenem pa je opozorila na izzive sodobnega sveta in boleče izkušnje znotraj same Cerkve.

Spregovorila tudi o zlorabah v verski skupnosti

Njene besede so se dotaknile tudi vprašanja zlorab v verskih skupnostih, ki so v preteklosti močno zaznamovale Anglikansko cerkev. »Ne smemo spregledati trpljenja tistih, ki so bili prizadeti zaradi napak in popuščanj v naših skupnostih,« je razmere komentirala nadškofinja.

Sam obred ustoličenja je sledil stoletnim običajem. Mullallyjeva je na začetku s palico potrkala na velika zahodna vrata stolnice, nato pa so jo v notranjost pospremili otroci iz lokalnih šol. Prebrali so tudi ukaz kralja Karla III., s katerim je bila tudi uradno imenovana. Ob koncu slovesnosti je sedla na stol svetega Avguština, marmornati sedež iz 13. stoletja, ki simbolizira kontinuiteto cerkvene oblasti.

Mullallyjeva vodstvo prevzema v časih, ko se Anglikanska skupnost spoprijema z globokimi notranjimi razhajanji. Že več kot dve desetletji namreč potekajo razprave o vprašanjih, kot so istospolne poroke ter posvečanje žensk in pripadnikov skupnosti LGBTQIA+.

Njeno imenovanje je zato sprožilo nemalo mešanih odzivov. Medtem ko ga mnogi vidijo kot korak naprej k bolj vključujoči cerkvi, so konservativnejši krogi izrazili nasprotovanje in poudarili tradicionalno razumevanje cerkvene hierarhije. Kljub temu nekateri upajo, da bodo prav njena umirjena drža in dolgoletne izkušnje, ki niso le cerkvene, temveč tudi zdravstvene narave, pomagala Cerkvi vstopiti v novo obdobje, zaznamovano z več odprtosti in zaupanja.

Kariero začela kot specializirana medicinska sestra

Nenazadnje Sarah Mullally kariere ni začela v Cerkvi, temveč je dolga leta delala kot specializirana medicinska sestra za onkologijo v britanskem zdravstvenem sistemu. Kasneje je v svoji zdravstveni karieri napredovala do vodilnih položajev in leta 1999 postala najmlajša glavna medicinska sestra.

Kljub uspešni karieri pa je čutila močan notranji klic k duhovni poti. Leta 2001 je bila tako posvečena v duhovnico, tri leta kasneje pa je zapustila še svojo nekdanjo službo, odločitev, ki jo je sama označila za najpomembnejšo v življenju.

Pred ustoličenjem se je podala tudi na simbolno romanje: šest dni je pešačila od londonske stolnice svetega Pavla do Canterburyja in tako postala prva nadškofinja v sodobnem času, ki je opravila to pot.