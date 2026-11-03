Odšel je pri 29 letih, vrnil se je po 28 letih: zgodba, ki je ganila svet

Ko se je Karl Bushby leta 1998 odpravil iz rodnega mesta Hull v Angliji, je bil odločen, da bo prehodil svet. Mislil je, da bo za ta podvig potreboval dvanajst let. Potreboval jih je osemindvajset.

Na svoji dolgi poti je prečkal ledeno Beringovo ožino, džungle, puščave in gorovja, se srečal s polarnim medvedom, v Rusiji je bil zaprt obtožen, da je vohun. 1. novembra, pa je po isti poti, po kateri je nekoč odšel, končno stopil čez most v domače mesto. Na drugi strani mostu ga je čakala 75-letna mama. Doma sta ga čakala tudi 36-letni sin in dvanajstletna vnukinja, ki jo je prvič videl. Nemški režiser Werner Herzog, ki snema dokumentarec o njegovi odpravi, je bil priča tudi temu srečanju.

Star je bil 29 let, ko se je odpravil na veliko ekspedicijo. Imel je samo dve pomembni pravili: domov se ne bo vrnil, dokler ne bo zares končal poti, in nikoli ne bo uporabil prevoznega sredstva. In tako je prehodil 58.000 kilometrov, prečkal 29 držav in štiri celine.

Nevarnosti in preživetje

A pot se je hitro spremenila v preizkušnjo, kakršne si ni mogel predstavljati niti v najhujših sanjah. V džungli Darién med Kolumbijo in Panamo, enem najnevarnejših in najbolj neprehodnih območij na svetu, se je moral izogibati oboroženim skupinam. V Panami je zaradi prečkanja prepovedanega mejnega območja pristal v zaporu za 18 dni. Leta 2006 se je z ameriškim pustolovcem Dimitryjem Kiefferjem podal čez 90 kilometrov široko Beringovo ožino. Premikajoči se ledeni bloki, ledena voda in polarni medved, s katerim sta se znašla iz oči v oči, so skoraj končali odpravo. Rešiti ju je moral helikopter. Ko sta vendarle prišla na rusko stran, so ju aretirali zaradi nezakonitega vstopa v državo.

Na ulicah Hulla se je zbrala množica ljudi, da bi pozdravila rojaka FOTO: Paul Ellis/AFP

Rusija mu je nato skoraj desetletje povzročala težave z vizumi in dovoljenji. Ko so mu leta 2012 zavrnili vstop, se je iz Los Angelesa kar peš odpravil do ruskega veleposlaništva v Washingtonu, da bi protestiral. Tudi pandemija in vojna v Ukrajini sta mu prekrižali načrte. Ko je postalo jasno, da zaradi zaprtih meja ne more nadaljevati poti po prvotno zamišljeni trasi, je leta 2024 s pomočjo spremljevalnih čolnov preplaval Kaspijsko jezero. Za to je potreboval 31 dni. Septembra letos je preplaval še Rokavski preliv.

Vmes so se menjavali sponzorji, finančne krize, vojne, zaljubljenosti in dolga obdobja čakanja. S sabo je ves čas vlekel poseben dvokolesni voziček, ki ga je imenoval Zver. Prvi se je pokvaril, drugega je izdelal v Nikaragvi in ga vlekel skozi dobršen del sveta. V njem je imel šotor, spalno vrečo, zdravila in vse, kar je potreboval za preživetje. Zanimivo je, da sam nikoli ni bil posebno navdušen nad hojo. »Dolgočasna je kot hudič,« je povedal v intervjuju za Guardian.

Zdaj pa se začenja morda najnenavadnejši del njegove pustolovščine. Bushby je pred vrnitvijo priznal, da ga je konec poti strah. »Moj življenjski cilj se je končal,« je povedal. Za človeka, ki je prehodil pol sveta, je lahko najtežja prav pot, ki se začne pred domačimi vrati.