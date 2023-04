Po filmih zdaj še televizijska serija o Harryju Potterju

Že lep čas se govori, da HBO Max namerava posneti serijo po eni najbolj priljubljenih in prodajanih knjižnih serij vseh časov (knjige o Harryju Potterju avtorice J. K. Rowling so bile doslej prodane v več kot 600 milijonih izvodov po vsem svetu). Pred dnevi je spletni portal Deadline zapisal, da sta HBO in Rowlingova skoraj premagala zadnjo oviro na tej poti – podpis pogodbe z avtorico, ki naj bi se projektu pridružila kot producentka. BBC zdaj poroča, da je dogovor naposled sklenjen.

Čarovniški svet Harryja Potterja bo zaživel v novi televizijski seriji s povsem novo igralsko zasedbo, vsaka od načrtovanih sedmih sezon pa se bo osredotočala na eno od (prav tako sedmih) knjig. Serija naj bi nastajala deset let. »Serija bo imela novo igralsko zasedbo, polna pa bo fantastičnih podrobnosti, priljubljenih likov in dramatičnih lokacij, ki jih oboževalci Harryja Potterja obožujejo že več kot petindvajset let,« so v sporočilu za javnost zapisali pri Warner Bros. Discovery.

Po njihovih besedah bo vsaka sezona »avtentična izvirnim knjigam«, J. K. Rowling pa je imenovana za izvršno producentko serije. »Zavezanost ohranjanju celovitosti mojih knjig mi je izredno pomembna in veselim se sodelovanja pri tej novi priredbi, ki bo omogočala takšno globino in podrobnosti, kot jih lahko le dolga televizijska serija,« je v izjavi dejala avtorica.

Ob napovedih o morebitnem snemanju televizijske serije so bila mnenja sicer deljena. Čeprav je franšiza o Harryju Potterju ena največjih književnih zgodb o uspehu 21. stoletja (vrednost knjig, filmov, gledaliških predstav in videoiger je ocenjena na 23 milijard evrov), nekateri oboževalci franšize poudarjajo, da zaradi avtoričinih komentarjev o vprašanjih spolne identitete in transspolnosti ne morejo več podpirati njenega dela.

»Prepričan sem, da bo projekt uspešen z vidika gledanosti in je odlična priložnost, da na zaslonu vidimo stvari, ki jih je filmska montaža izrezala, a se mi to ne zdi dobra ideja. Vključenost J. K. Rowling v projekt in dobiček iz tega sta največja težava, ki jo imam. Poleg tega so filmi še zmeraj dokaj novi in priljubljeni, zato ne vidim potrebe po pripovedovanju istih zgodb,« je za Guardian dejal nekdanji oboževalec Mike Schubert (številnim oboževalcem knjig o mladem čarovniku se je namreč zdelo, da so nekateri najbolj zanimivi zapleti na platnu zapostavljeni in poenostavljeni).

Kot je dodal, je bil sam »del te baze oboževalcev le sedem let«, a pozna »ljudi, ki čakajo na televizijsko serijo o Harryju Potterju desetletja. Neizmerno razočaranje je, da bodo oboževalci Potterja morda končno dobili nekaj, za kar smo upali, da bo postalo resničnost, toda J. K. Rowling je številnim od nas uničila to navdušenje.«