Po kraji preiskovalci odkrili resne varnostne napake

Svetovno muzejsko javnost je avgusta letos pretresla vest, da so številni predmeti iz zbirke Britanskega muzeja pogrešani, ukradeni ali poškodovani. Za obsežno krajo – ukradenih ali poškodovanih je bilo okoli 2000 predmetov, predvsem nekatalogiziranih dragih kamnov in nakita iz zbirk o stari Grčiji in Rimu – naj bi stal kurator oddelka za sredozemske kulture, ki je bil v muzeju zaposlen več kot trideset let, kot je tedaj zapisal Telegraph, pa obstaja možnost, da nikoli ne bodo izvedeli, kaj točno je bilo ukradeno, saj obstajajo »vrzeli v inventarju«.

Pregleda delovanja muzeja, ki hrani približno osem milijonov artefaktov, so se v luči škandala lotili neodvisni preiskovalci oziroma predstavniki različnih državnih organov; vodili so ga Nigel Boardman, nekdanji korporativni odvetnik, Lucy D'Orsi, vodja nadzornice britanske prometne policije, in Ian Karet, namestnik sodnika višjega sodišča.

V svojem poročilu so muzej obtožili resnih varnostnih napak in neustreznega dokumentiranja. Poudarili so, da je bilo približno tri četrtine od 2000 predmetov ukradenih ali pogrešanih, pri drugih 350 predmetih so bili odstranjeni deli, kot so zlati nosilci za dragulje, ki so bili verjetno prodani za odpad, in približno 140 jih je bilo poškodovanih. Po pregledu so muzeju predložili priporočila o boljšem evidentiranju inventarja.

Iz muzeja so sporočili, da to delo že poteka in da bosta dokumentacija in digitalizacija celotne zbirke končani v petih letih. Policijska preiskava pri tem še poteka, že ob razkritju kraje pa je odstopil tudi direktor muzeja Hartwig Fischer, ki je bil na čelu ustanove od leta 2016.