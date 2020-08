Po letu dni Greta spet v šolske klopi

Greta med govorom pri Združenih narodih na okoljskem vrhu V New Yorku septembra lani. FOTO: Carlo Allegri/Reuters

Greta na protestih, ki so jih poimenovali Petki za prihodnost, januarja letos. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Sedemnajstletna ekološka aktivistkase po dobrem letu dni, ko je zaradi aktivizma prepotovala svet ter postala globalni fenomen in obraz boja proti podnebnim spremembam , vrača v šolske klopi. »Moje prosto leto je končano in tako dobro je biti spet nazaj v šoli,« je tvitnila mlada okolja aktivistka, ki je lani pristala na naslovnici revije Time kot osebnost leta 2019 . Tvitu je dodala svojo nasmejano fotografijo, s šolsko torbo na ramenih in na kolesu ter s spuščenimi kitkami.Greta Thunberg sicer ni povedala, kje se bo šolala, navaja Guardian. Junija lani je, namesto da bi nadaljevala srednjo šolo, naredila premor in z jadrnico preplula Atlantik, s čimer je želela opozoriti na škodljive emisije ogljika, ki jih povzroča letenje. Njen cilj je bila podnebna konferenca Združenih narodov v čilski prestolnici Santiago, ki pa je bila zaradi nemirov v Čilu prestavljena v Madrid. Greta se je zato vrnila v Evropo na krovu katamarama, ki je bil v lasti mladega avstralskega para Mlada aktivistka je v Severni Ameriki z ostrim tonom okarala svetovne voditelje, srečala se je z nekdanjim predsednikom ZDA, dobila ključe mesta Montreal in po celini potovala v električnem teslinem avtomobilu, ki ji ga je posodil nekdanji guverner Kalifornije in igralecGreta Thunberg je v letu dni postala dekle, ki je polnila naslovnice medijev in ki ji je uspelo aktivirati mlade po vsem svetu. Dobila je tudi nemalo nasprotnikov, med njimi ji ni (bil) naklonjen zdajšnji ameriški predsednikVsem nasprotnikom je bilo bolj ali manj skupno to, da so se ukvarjali predvsem z njenini neposrednimi nastopi in kritiko voditeljev, čustveno vpletenostjo v okoljsko krizo, njenim preprostim izgledom – ukvarjali so se torej s formo, in ne vsebino, na kar je Greta večkrat tudi opozorila.Med epidemijo koronavirusa se je več ljudi začelo spraševati, kje je Greta , ko se je zdelo, da so bile podnebne spremembe postavljene na stranski tir, v ospredju pa so stopile osnovne človekove potrebe po hrani in varnosti. A mlada aktivistka ni mirovala; prejšnji teden je imela srečanje z nemško kanclerko Angelo Merkel, v Berlinu pa se je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa udeležila tudi podnebnega shoda.