Po osmih letih bega prijeli obsojenca, ves čas se je skrival kot ženska

V Turčiji in širše odmeva nenavadno prijetje obsojenca Tuğrula Başarja, ki ga je policija zaradi pravnomočne zaporne kazni zaradi tatvine iskala kar osem let. Izkazalo se je, da se je ves ta čas skrival, preoblečen v žensko. Prijeli so ga v Istanbulu, je poročala turška tiskovna agencija DHA.

Osem let ni bil v zaporu, pač pa je živel kot ženska. V beg se je podal leta 2018, po obsodbi. Za žensko identiteto se je odločil, da ga policija ne bi razkrila na polagi starih fotografij.

Uporabljal osebni dokument svoje sestre

Policisti so ugotovili, da se je v javnosti pojavljal preoblečen v žensko ter uporabljal osebni dokument svoje sestre. Po prijetju so ga odpeljali na policijsko postajo, kjer so opravili nadaljnje postopke.

Ugotovili so, da se Başar, ki je bil leta 2010 v pokrajini Samsun pravnomočno obsojen na tri zaporne kazni zaradi kaznivega dejanja »tatvine z neupravičenim predstavljanjem kot uradna oseba« in je bil iskan od 28. februarja 2018, zadržuje v istanbulski četrti Kadıköy.

Ob prijetju so pri njem našli osebni dokument njegove sestre. Policija je ugotovila, da se je prav z njegovo uporabo več let uspešno izogibal prijetju.

Proti njemu so uvedli tudi postopek zaradi kaznivega dejanja »uporabe osebnih podatkov druge osebe«. Nato so ga zaradi nadaljnjih postopkov predali policijski postaji İskele v četrti Kadıköy.