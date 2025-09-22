Po padcu na skakalnici moral v bolnišnico, kjer so mu odkrili raka

Pred sto petimi leti so v Bohinju, ki je bil takrat najbolj razvito zimskošportno središče daleč naokoli in je veljal za jugoslovanski Davos, priredili prvo državno prvenstvo Kraljevine Jugoslavije v zimskih športih – Bohinjske zimske igre. Pokrovitelj dogodka, na katerem so se pomerili takratni najboljši smučarski skakalci, tekači, drsalci in sankači, je bil sam kralj Aleksander.

Na zimskih igrah je bil takrat dosežen prvi državni rekord v smučarskih skokih. Na stari Žižkovi skakalnici na travniku Pr' treh hruškah pod smučiščem Kobla ga je postavil Joža Pogačar, član ljubljanskega smučarskega kluba Ilirija. Po poročanju takratnega časopisa Šport je »senior Pogačar v skoku raz umetno skakalnico, v brezhibni pokončni drži, dosegel rekordni skok 9 metrov«. Ta skok je obveljal kot rojstvo slovenskega nordijskega smučarskega športa.

Tudi veterani so velesila

Dobro stoletje pozneje, konec prejšnjega tedna, se je v Nomenj v Bohinju iz Poljske zmagoslavno vrnil Bojan Česen – z zlato kolajno veteranskega svetovnega prvaka v smučarskih skokih. Nekdanjemu članu jugoslovanske reprezentance iz Kranja, kjer je tudi začel tekmovalno pot v smučarskoskakalnem klubu Triglav Kranj, se je pri starosti 60 let uresničila velika življenjska želja, z 42,5 in 38 metrov dolgima skokoma je v Szczyrku na Poljskem postal veteranski svetovni prvak.

Z veteranskih tekem ima že veliko medalj. FOTO: osebni arhiv

Na tekmovanjih International Masters Competition, namenjenih nekdanjim smučarskim skakalcem, da lahko ostanejo v svojem športu po koncu tekmovalne kariere, je osvojil že več kolajn, a nikoli zlate. »Imam kar precej medalj, toda zlata se mi je vedno izmuznila, zato sem nanjo toliko bolj ponosen. Malo pred 50. letom sem že rekel, da grem zadnjič, pa me je ​Peter Slatnar, ki je kot sponzor in kot skakalec postal ključni del našega veteranskega športa, prepričal, naj še ne odneham. Zdaj vidim, da se mi je splačalo vztrajati. Sicer pa slovenski skakalci tudi med veterani veljamo za velesilo,« nam je povedal, ko smo ga obiskali na Nomenju, kjer so bili pred hišo še vedno transparenti, zastave in druga znamenja veličastnega sprejema, s katerim so ga ob prihodu domov lepo presenetili sosedje in prijatelji.

Prvenstvo se je odvijalo na skakalnici v Szczyrku na Poljskem. FOTO: osebni arhiv

Rojstni kraj skokov: Bohinj Presenetljivo se smučarski skoki kot šport pri nas niso rodili v Planici, ampak v Bohinju. V Bohinjski Bistrici, pod nekdanjim smučiščem Kobla, je bila v sklopu Bohinjskih zimskih iger leta 1920 zgrajena Žižkova skakalnica, ki je dovoljevala skoke do 15 metrov. Malo pred stoto obletnico gradnje je povsem opuščeno in z grmovjem preraslo skakalnico na podlagi starih fotografij in merjenja kotov ponovno odkril domačin Janez Pikon, ljubiteljski raziskovalec zgodovine Bohinja.

Leta 1929 so na Dobravi nad vasjo Polje v Bohinju zgradili še eno – Hansenovo skakalnico, na kateri so dosegali skoke celo do 50 metrov in je bila ena največjih na svetu. Na njej je domačinka Anica Stele, po domače Spotikova Anica, prejadrala kar 25 metrov, in to v krilu!



Šele nato so se smučarski skoki ustalili v Planici. Leta 1931 se je porodila zamisel, da bi v Ratečah zgradili večjo skakalnico, primerno za mednarodna tekmovanja, in leto pozneje se je začela gradnja Bloudkove velikanke. Leta 1934 je februarja Franc Palme na njej postavil državni rekord – 60 metrov, marca pa so se po njej pognali tudi svetovni asi. Norvežan Birger Ruud je postavil nov svetovni rekord – 92 metrov, Planica pa je postala prava svetovna atrakcija.

Pri poškodbi odkrili raka

Za tekme IMC ga je navdušil pokojni legendarni smučarski skakalec Bogdan Norčič in leta 2005 se je skupaj z Iztokom Melinom, Krištofom Gašpircem in Janezom Kešarjem prvič udeležil svetovnega prvenstva v Reit im Winklu v Nemčiji.

»Na tako tekmo seveda moraš zelo dobro telesno in psihično pripravljen, zelo pomembno je tudi, da si zdrav. Poleg tega gre za ljubiteljsko dejavnost v prostem času in na lastne stroške. A skoke imam rad, že od svojih začetkov sem s srcem in dušo v tem športu. Nenazadnje mi je prav skakanje rešilo življenje, zaradi poškodb pri padcu sem moral v bolnišnico in tam so mi še pravočasno odkrili rakavo obolenje v dovolj zgodnji fazi, da sem ga pozdravil,« pripoveduje in doda, da bo vztrajal, dokler mu bo dopuščalo zdravje, če ne, pa bo hodil samo navijat za prijatelje. Drugo leto bo zagotovo še tekmoval, saj pravi, da se spodobi, da gre svetovni prvak branit svojo kolajno.

Pripravlja muzej smučarskih skokov. FOTO: Tina Horvat

Rekord v stari opremi Bojan Česen je edini, ki mu je natanko sto let po Bohinjskih zimskih igrah uspelo v Bohinjski Bistrici skočiti toliko, kot je leta 1921 skočil Joža Pogačar. Bohinjci so namreč leta 2021 v spomin na prvo uradno tekmo v smučarskih skokih postavili repliko Žižkove skakalnice, čeznjo pa so se poleg Česna pognali še Iztok Melin, Krištof Gašpirc, Bojan Ježovnik in domačin Alojz Budkovič, vsi v stari, originalni športni opremi. A medtem ko so štirje doskočili pri dveh do petih metrih, je Česnu uspelo rekordnih devet.

Pripravlja muzej o smučarskih skokih

V prostem času veliko trenira v Planici, Kranju, Velenju in Žireh, poleg tega je trener mladih skakalcev v klubu SK Pok Predmeja. Veliko truda vloži v pripravo muzeja, v katerem bosta predstavljeni oprema in zgodovina z uspehi naših smučarskih skakalcev od leta 1932 pa do danes.

Prijatelji so ga presenetili z veličastnim sprejemom. FOTO: Tina Horvat

»Muzej bo v Kranju, od koder sem doma in ki je dejansko zibelka smučarskih skakalcev. Imam smuči in kombinezone od vseh Prevčevih, pa tudi številne druge predmete sem zbral. Želim si, da ne bi utonili v pozabo,« je povedal novopečeni svetovni prvak. Poletov na letalnicah nikoli ni izvajal, njegov osebni rekord je 127,5 metra na stari Bloudkovi skakalnici v Planici.

Bojan Česen (levo) s svojimi varovanci SK POK Predmeja in s skakalcem Evgenijem Marusijakom (zadaj) iz Ukrajine FOTO: osebni arhiv

Prihaja iz zelo športne družine. Njegov oče je bil svetovni prvak v kegljanju, v sorodu je z vrhunskim alpinistom Tomom Česnom. Poleg zdravja si želi tudi, da bi imela Smučarska zveza Slovenije več posluha za skakalce veterane. »Mi smo velesila med veterani, zastopamo barve Slovenije, ponosni smo na to, zato bi pričakovali od zveze, da nam vsaj malo pomaga pri tem, če ne s finančnimi sredstvi, pa vsaj z opremo. Spodobilo bi se, da na tekme pridemo v enotni opremi, tako kot druge reprezentance,« je sklenil.