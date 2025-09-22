  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Po padcu na skakalnici moral v bolnišnico, kjer so mu odkrili raka

    Bojanu Česnu se je pri 60 letih uresničila velika življenjska želja - z 42,5 in 38 metrov dolgima skokoma je postal veteranski svetovni prvak.
    Od prejšnje sobote ima Bohinj svetovnega prvaka. FOTO: Tina Horvat
    Galerija
    Od prejšnje sobote ima Bohinj svetovnega prvaka. FOTO: Tina Horvat
    Tina Horvat
    22. 9. 2025 | 15:00
    A+A-

    Pred sto petimi leti so v Bohinju, ki je bil takrat najbolj razvito zimskošportno središče daleč naokoli in je veljal za jugoslovanski Davos, priredili prvo državno prvenstvo Kraljevine Jugoslavije v zimskih športih – Bohinjske zimske igre. Pokrovitelj dogodka, na katerem so se pomerili takratni najboljši smučarski skakalci, tekači, drsalci in sankači, je bil sam kralj Aleksander.

    Na zimskih igrah je bil takrat dosežen prvi državni rekord v smučarskih skokih. Na stari Žižkovi skakalnici na travniku Pr' treh hruškah pod smučiščem Kobla ga je postavil Joža Pogačar, član ljubljanskega smučarskega kluba Ilirija. Po poročanju takratnega časopisa Šport je »senior Pogačar v skoku raz umetno skakalnico, v brezhibni pokončni drži, dosegel rekordni skok 9 metrov«. Ta skok je obveljal kot rojstvo slovenskega nordijskega smučarskega športa.

    Tudi veterani so velesila

    Dobro stoletje pozneje, konec prejšnjega tedna, se je v Nomenj v Bohinju iz Poljske zmagoslavno vrnil Bojan Česen – z zlato kolajno veteranskega svetovnega prvaka v smučarskih skokih. Nekdanjemu članu jugoslovanske reprezentance iz Kranja, kjer je tudi začel tekmovalno pot v smučarskoskakalnem klubu Triglav Kranj, se je pri starosti 60 let uresničila velika življenjska želja, z 42,5 in 38 metrov dolgima skokoma je v Szczyrku na Poljskem postal veteranski svetovni prvak.

    Z veteranskih tekem ima že veliko medalj. FOTO: osebni arhiv
    Z veteranskih tekem ima že veliko medalj. FOTO: osebni arhiv

    Na tekmovanjih International Masters Competition, namenjenih nekdanjim smučarskim skakalcem, da lahko ostanejo v svojem športu po koncu tekmovalne kariere, je osvojil že več kolajn, a nikoli zlate. »Imam kar precej medalj, toda zlata se mi je vedno izmuznila, zato sem nanjo toliko bolj ponosen. Malo pred 50. letom sem že rekel, da grem zadnjič, pa me je ​Peter Slatnar, ki je kot sponzor in kot skakalec postal ključni del našega veteranskega športa, prepričal, naj še ne odneham. Zdaj vidim, da se mi je splačalo vztrajati. Sicer pa slovenski skakalci tudi med veterani veljamo za velesilo,« nam je povedal, ko smo ga obiskali na Nomenju, kjer so bili pred hišo še vedno transparenti, zastave in druga znamenja veličastnega sprejema, s katerim so ga ob prihodu domov lepo presenetili sosedje in prijatelji.

    Prvenstvo se je odvijalo na skakalnici v Szczyrku na Poljskem. FOTO: osebni arhiv
    Prvenstvo se je odvijalo na skakalnici v Szczyrku na Poljskem. FOTO: osebni arhiv

    Rojstni kraj skokov: Bohinj

    Presenetljivo se smučarski skoki kot šport pri nas niso rodili v Planici, ampak v Bohinju. V Bohinjski Bistrici, pod nekdanjim smučiščem Kobla, je bila v sklopu Bohinjskih zimskih iger leta 1920 zgrajena Žižkova skakalnica, ki je dovoljevala skoke do 15 metrov. Malo pred stoto obletnico gradnje je povsem opuščeno in z grmovjem preraslo skakalnico na podlagi starih fotografij in merjenja kotov ponovno odkril domačin Janez Pikon, ljubiteljski raziskovalec zgodovine Bohinja.
    Leta 1929 so na Dobravi nad vasjo Polje v Bohinju zgradili še eno – Hansenovo skakalnico, na kateri so dosegali skoke celo do 50 metrov in je bila ena največjih na svetu. Na njej je domačinka Anica Stele, po domače Spotikova Anica, prejadrala kar 25 metrov, in to v krilu!

    Šele nato so se smučarski skoki ustalili v Planici. Leta 1931 se je porodila zamisel, da bi v Ratečah zgradili večjo skakalnico, primerno za mednarodna tekmovanja, in leto pozneje se je začela gradnja Bloudkove velikanke. Leta 1934 je februarja Franc Palme na njej postavil državni rekord – 60 metrov, marca pa so se po njej pognali tudi svetovni asi. Norvežan Birger Ruud je postavil nov svetovni rekord – 92 metrov, Planica pa je postala prava svetovna atrakcija.

    Pri poškodbi odkrili raka

    Za tekme IMC ga je navdušil pokojni legendarni smučarski skakalec Bogdan Norčič in leta 2005 se je skupaj z Iztokom Melinom, Krištofom Gašpircem in Janezom Kešarjem prvič udeležil svetovnega prvenstva v Reit im Winklu v Nemčiji.

    »Na tako tekmo seveda moraš zelo dobro telesno in psihično pripravljen, zelo pomembno je tudi, da si zdrav. Poleg tega gre za ljubiteljsko dejavnost v prostem času in na lastne stroške. A skoke imam rad, že od svojih začetkov sem s srcem in dušo v tem športu. Nenazadnje mi je prav skakanje rešilo življenje, zaradi poškodb pri padcu sem moral v bolnišnico in tam so mi še pravočasno odkrili rakavo obolenje v dovolj zgodnji fazi, da sem ga pozdravil,« pripoveduje in doda, da bo vztrajal, dokler mu bo dopuščalo zdravje, če ne, pa bo hodil samo navijat za prijatelje. Drugo leto bo zagotovo še tekmoval, saj pravi, da se spodobi, da gre svetovni prvak branit svojo kolajno.

    Pripravlja muzej smučarskih skokov. FOTO: Tina Horvat
    Pripravlja muzej smučarskih skokov. FOTO: Tina Horvat

    Rekord v stari opremi

    Bojan Česen je edini, ki mu je natanko sto let po Bohinjskih zimskih igrah uspelo v Bohinjski Bistrici skočiti toliko, kot je leta 1921 skočil Joža Pogačar. Bohinjci so namreč leta 2021 v spomin na prvo uradno tekmo v smučarskih skokih postavili repliko Žižkove skakalnice, čeznjo pa so se poleg Česna pognali še Iztok Melin, Krištof Gašpirc, Bojan Ježovnik in domačin Alojz Budkovič, vsi v stari, originalni športni opremi. A medtem ko so štirje doskočili pri dveh do petih metrih, je Česnu uspelo rekordnih devet.

    Pripravlja muzej o smučarskih skokih

    V prostem času veliko trenira v Planici, Kranju, Velenju in Žireh, poleg tega je trener mladih skakalcev v klubu SK Pok Predmeja. Veliko truda vloži v pripravo muzeja, v katerem bosta predstavljeni oprema in zgodovina z uspehi naših smučarskih skakalcev od leta 1932 pa do danes.

    Prijatelji so ga presenetili z veličastnim sprejemom. FOTO: Tina Horvat
    Prijatelji so ga presenetili z veličastnim sprejemom. FOTO: Tina Horvat

    »Muzej bo v Kranju, od koder sem doma in ki je dejansko zibelka smučarskih skakalcev. Imam smuči in kombinezone od vseh Prevčevih, pa tudi številne druge predmete sem zbral. Želim si, da ne bi utonili v pozabo,« je povedal novopečeni svetovni prvak. Poletov na letalnicah nikoli ni izvajal, njegov osebni rekord je 127,5 metra na stari Bloudkovi skakalnici v Planici.

    Bojan Česen (levo) s svojimi varovanci SK POK Predmeja in s skakalcem Evgenijem Marusijakom (zadaj) iz Ukrajine FOTO: osebni arhiv
    Bojan Česen (levo) s svojimi varovanci SK POK Predmeja in s skakalcem Evgenijem Marusijakom (zadaj) iz Ukrajine FOTO: osebni arhiv

    Prihaja iz zelo športne družine. Njegov oče je bil svetovni prvak v kegljanju, v sorodu je z vrhunskim alpinistom Tomom Česnom. Poleg zdravja si želi tudi, da bi imela Smučarska zveza Slovenije več posluha za skakalce veterane. »Mi smo velesila med veterani, zastopamo barve Slovenije, ponosni smo na to, zato bi pričakovali od zveze, da nam vsaj malo pomaga pri tem, če ne s finančnimi sredstvi, pa vsaj z opremo. Spodobilo bi se, da na tekme pridemo v enotni opremi, tako kot druge reprezentance,« je sklenil.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hudo je bilo tudi Niki Prevc: Preprosto se mi ni zdelo pošteno

    Nika Prevc na Ljubnem še potrdila prevlado. Njeno slavje polepšali oče in brata. Uspešen ognjeni krst Mie Ingolič in Taje Sitar. Grd padec mlade Norvežanke.
    Miha Šimnovec 16. 2. 2025 | 20:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Kobajaši rekorden, Slovenca na stopničkah

    V olimpijskem Predazzu sta za konec Anže Lanišek in Domen Prevc na super ekipni tekmi osvojila tretje mesto.
    21. 9. 2025 | 21:06
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dobrodelnost

    Tadej Pogačar bo podprl učno pot mladih borcev proti raku

    Fundacija najboljšega kolesarja na svetu, ki se ta čas na Touru bori za rumeno majico, je za prihodnje šolsko leto razpisala deset štipendij.
    Miha Hočevar 7. 7. 2025 | 11:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Buckinghamska palača

    Leto, v katerem sta žena in oče prebolela raka, težko tudi za princa Williama

    Princesa Catherine je končala kemoterapijo, kralj Karel III. se je tudi že vrnil k javnim dolžnostim.
    8. 11. 2024 | 08:42
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Stojan Petrič, gospodarstvenik

    Stojan Petrič: Največji posel Kolektorja je propadel zaradi hišne preiskave

    S Stojanom Petričem smo se pogovarjali o stanju v medijih, o pravnomočni oprostilni sodbi ter gospodarskem razvoju Slovenije in Evrope.
    Bojan Budja, Janez Tomažič 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Prepoved vstopa v Slovenijo Dodika res hudo boli

    Marta Kos je na štiridnevnem obisku v Bosni in Hercegovini. Obsojeni vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik je potisnjen v kot, rešitev vidi v Donaldu Trumpu.
    Novica Mihajlović 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    Od igrišča do specialista brez dolgega čakanja

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Reševanje »blokovskih« izzivov pred kurilno sezono

    Pri ogrevalnih sistemih je pomembna njihova optimizacija in različne rešitve, kot so stanovanjske toplotne postaje.
    Miran Varga 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski skokiBojan Česenveteranveteranski svetovni prvak

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Nataša Pirc Musar

    Objavljen poziv za novega predsednika KPK

    Predsednik komisije je imenovan za šestletno obdobje, njegov namestnik pa za petletno obdobje.
    22. 9. 2025 | 15:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Afriška prašičja kuga

    Na hrvaškem zaradi kuge usmrtili 10.000 prašičev

    V Osijeku je danes potekala seja kriznega štaba za nadzor in zajezitev afriške prašičje kuge.
    22. 9. 2025 | 15:15
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Ujete tisočinke

    Pogačar za 1,66 sekunde ob kolajno, Oblak na Anfieldu prejel 2 gola (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 22. 9. 2025 | 15:05
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Shranjevanje energije

    Ključne tehnologije za energetski prehod in trajnostno prihodnost

    Sistemi skladiščenja energije razbremenijo omrežja.
    22. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Poskusni vžig

    Testni požar električnega vozila: zakaj je gašenje tako zahtevno

    Požari na električnih avtih so redki, a niso enostavni
    Suzana Krivenko 22. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Ujete tisočinke

    Pogačar za 1,66 sekunde ob kolajno, Oblak na Anfieldu prejel 2 gola (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 22. 9. 2025 | 15:05
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Shranjevanje energije

    Ključne tehnologije za energetski prehod in trajnostno prihodnost

    Sistemi skladiščenja energije razbremenijo omrežja.
    22. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Poskusni vžig

    Testni požar električnega vozila: zakaj je gašenje tako zahtevno

    Požari na električnih avtih so redki, a niso enostavni
    Suzana Krivenko 22. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno udobje brez hrupa

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Katera talna obloga je prava za vaš dom?

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo