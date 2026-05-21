Radijska postaja po pomoti oznanila smrt Karla III.

Britanska radijska postaja Radio Caroline se je ta teden na debelo posipala s pepelom, saj je zaradi računalniške napake po pomoti oznanila, da je kralj Karel III. umrl, in sprožila protokol ob smrti monarha.

Kot je pojasnil vodja postaje Peter Moore, se je v torek popoldne v osrednjem studiu v Essexu zgodila tehnična napaka, zaradi katere se je samodejno aktiviral tako imenovani »postopek ob smrti monarha«, vnaprej pripravljeni protokol, ki ga britanske radijske postaje zaženejo v primeru smrti kralja ali kraljice. Po novici je program za nekaj časa umolknil, oddajanje pa so nato znova vzpostavili in se poslušalcem opravičili za napako.

»Opravičujemo se njegovemu visočanstvu kralju in našim poslušalcem za morebitno stisko, ki smo jo povzročili,« je Moore zapisal na družbenih omrežjih. Dodal je še, da je postaja v preteklosti prenašala božične nagovore pokojne kraljice Elizabete II. in zdaj tudi kralja Karla III. ter da upajo, da bodo to počenjali še vrsto let.

Zdrs je bil še toliko bolj nenavaden, saj sta bila Karel III. in kraljica Camilla prav tisti dan na obisku v Severni Irski, kjer sta se v Belfastu srečala z glasbeniki in plesalci ter obiskala tamkajšnjo četrt Titanic Quarter.