Po ponesrečeni usmrtitvi je že zapustila bolnišnico in je spet v zaporu

Že nekaj dni odmeva, da je Christa Pike preživela poskus usmrtitve. Zdaj so njegovi odvetniki sporočili, da so jo odpustili iz bolnišnice in je znova v zaporu, poroča The Guardian.

Petdesetletnico so vrnili v rehabilitacijski center Deborah K. Johnson, kjer je pred tem tri desetletja že prestajala zaporno kazen. Njeni odvetniki Stephen Ferrell, Luke Ihnen, Randy Spivey in Kelly Gleason so v izjavi zapisali: »Hvaležna je reševalcem in zdravniški ekipi za oskrbo v teh izjemnih okoliščinah. V zaporu je še naprej deležna zdravniške oskrbe.«

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Usmrtitev je potekala 30. septembra. Prejela je dva odmerka pentobarbitala – snovi za usmrtitev z injekcijo – toda poskus je bil neuspešen. Takoj so jo hospitalizirali, kasneje so jo že razglasili za možgansko mrtvo, toda sledil je nov preobrat. Najprej so njegovi odvetniki v četrtek sporočili, da je »na nogah in hodi«, a da je še vedno »nekoliko zmedena« in še ne uporablja rok. Toda njeno stanje je iz dneva v dan boljše. Pojasnila je celo, da jo je med ponesrečeno usmrtitvijo peklo v rokah, uradniki pa so še naprej vztrajali, da je so postopek izpeljali po protokolu.

Kako je sploh možno, da je Christa Pike preživela, še vedno ni znano, vsaj ne uradno. Strokovnjaki ugibajo, da morda zato, ker smrtonosna tekočina ni stekla v veno, temveč v okoliško tkivo. Možno je še, da je ena od ven počila, morda je bilo zdravilo pomanjkljivo, ali pa je šlo za kombinacijo vseh omenjenih dejavnikov. Zagotovo pa drži, da so njeni odvetniki že mesece opozarjali, da so njene vene problematične.

Na smrt je bila sicer obsojena, ker je z nekdanjim fantom Tadarylom Shippom pri svojih osemnajstih letih mučila in ubila sošolko Colleen Slemmer.