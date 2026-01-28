Po predsedniku za zapahe še prva dama

Nekdanja prva dama Južne Koreje Kim Keon Hi, žena lani odstavljenega predsednika Jun Suk Jeola, je bila obsojena na 20 mesecev zapora zaradi sprejemanja podkupnin od kontroverzne Cerkve združitve (Moonova Cerkev), ta je postala svetovno znana zaradi svojih kontroverznih praks, vključno z masovnimi porokami.

Je pa sodišče 52-letnico oprostilo obtožb manipulacije s cenami delnic in prejemanja brezplačnih javnomnenjskih anket političnega posrednika pred predsedniškimi volitvami leta 2022, na katerih je zmagal njen mož. Jun Suk Jeol je bil obsojena na pet let zapora zaradi zlorabe oblasti in oviranja pravosodja v zvezi s poskusom vpeljave izrednega stanja leta 2024.

Sodnik Wu In Sung je na osrednjem okrožnem sodišču v Seulu razsodil, da je Kim Keon Hi zlorabila svoj položaj za doseganje osebne koristi. Dodal je: »Višji kot je položaj, bolj zavestno se mora človek varovati pred takšnim ravnanjem ...«

V izjavi po razsodbi je dejala: »Ponižno sprejemam odločitev sodišča. Še enkrat se vsem iskreno opravičujem za težave, ki sem jih s svojimi dejanji povzročila.«

Posebna ekipa tožilcev, imenovana za ta primer, je povedala, da je Kim Keon Hi med aprilom in julijem 2022 od Cerkve združitve prejela darila v vrednosti 56.000 dolarjev, med katerimi sta diamantna ogrlica Graff in več torbic Chanel, v zameno za poslovne in politične usluge.

Ekipa je za tri obtožbe, ki so bile obravnavane na tokratnem sojenju – za eno od njih je bila Kim Keon Hi že obsojena – zahtevala 15-letno zaporno kazen in globo v višini 690.000 dolarjev, vendar je sodnik ugotovil, da obtoženka ni zahtevala ali nagovarjala k podkupninam in da nima kazenske evidence.

Vendar ji je bilo naloženo, da vrne slabih 10.000 dolarjev v gotovini, sodišče pa je odredilo tudi zaplembo diamantne ogrlice. Nekdanja prva dama je bila obtožena tudi domnevne vpletenosti v shemo novačenja privržencev Cerkve združitve v konservativno Stranko ljudske moči, katere član je bil njen mož, in sprejemanja daril v zameno za imenovanja na vladne položaje. Sodišče teh primerov še ni obravnavalo.

Vse obtožbe je dolgo zanikala in dejala, da so zelo krivične, čeprav je priznala, da je prejela torbice Chanel, ki jih je, kot je dejala, kasneje vrnila, ne da bi jih uporabila.

Poleg kazenskih obtožb je bila Kim Keon Hi predmet tudi drugih polemik. Lani je Ženska univerza Sukmjung razveljavila njeno diplomo iz umetniške vzgoje iz leta 1999 zaradi plagiiranja. Kim Keon Hi je bila aktivna na področju umetnosti, saj je vodila galerijo in se ukvarjala z umetniškimi projekti. Zlasti se je povezovala z umetnostnimi in kulturnimi dejavnostmi v Južni Koreji.