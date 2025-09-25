  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Po vrnitvi na televizijo Jimmy Kimmel podira rekorde

    Po vrnitvi oddaje je Kimmel dosegel rekordno gledanost – več kot šest milijonov v živo, število ogledov na družbenih omrežjih strmo raste.
    Gledanost oddaje Jimmyja Kimmla v torek zvečer je bila skoraj štirikrat višja kot običajno. Foto Randy Holmes/AFP
    Galerija
    Gledanost oddaje Jimmyja Kimmla v torek zvečer je bila skoraj štirikrat višja kot običajno. Foto Randy Holmes/AFP
    STA
    25. 9. 2025 | 14:18
    25. 9. 2025 | 14:44
    2:43
    A+A-

    Ameriški televizijski voditelj Jimmy Kimmel, ki se je v torek po začasni ukinitvi njegove večerne oddaje vrnil na zaslone, je pritegnil rekordno število gledalcev. Oddajo Jimmy Kimmel Live! si je po poročanju ameriških medijev ogledalo skoraj 6,3 milijona ljudi, kar je več kot kdaj prej v 22 letih te večerne oddaje.

    Gledanost oddaje Jimmyja Kimmla v torek zvečer je bila po poročanju časnika New York Times skoraj štirikrat višja kot običajno. Za primerjavo: oddajo si je v celotni sezoni 2024/25 v povprečju ogledalo 1,42 milijona gledalcev.

    Nadaljnjih 26 milijonov ljudi si je torkovo oddajo ogledalo na družbenih omrežjih oziroma youtubu, je sporočila družba Disney, lastnica televizijske mreže ABC, ki predvaja oddajo.

    image_alt
    Kimmel: Trump je dosegel nasproten učinek – sprožil je razpravo o svobodi govora

    Številke o gledanosti so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še posebej visoke, upoštevajoč dejstvo, da nekatere lokalne televizijske postaje, povezane z mrežo ABC, zaradi bojkota oddaje niso predvajale.

    Večerna oddaja je bila prejšnji teden začasno umaknjena s programa po Kimmlovih komentarjih o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka.

    Vrnitev z ostrim monologom

    Mreža ABC je prejšnjo sredo sporočila, da ukinja Kimmlovo oddajo, potem ko je predsednik zvezne komisije za komunikacije FCC Brendan Carr mreži zagrozil z vladnim ukrepanjem zaradi komikovih izjav. Ameriški predsednik Donald Trump je ukinitev oddaje pozdravil.

    Vendar so po javnem ogorčenju in pritožbah tudi nekaterih Trumpovih zaveznikov, da gre za vladni poskus omejevanja svobode govora, ukinitev oddaje preklicali in Kimmel se je v torek vrnil v eter z ostrim, 30 minut dolgim monologom, v katerem je napadel cenzuro. V govoru je povedal, da ga je lastnik ABC, Disney, suspendiral pod pritiskom Trumpove administracije, pojasnil svoje izjave o uboju Charlieja Kirka in strastno zagovarjal svobodo govora.

    Družba Disney je sporočila, da je v zadnjih nekaj dneh opravila intenzivne pogovore s Kimmlom, kar je privedlo do odločitve o nadaljevanju predvajanja oddaje.

    Trump je Kimmlovo vrnitev kritiziral, mreži ABC pa posredno zagrozil s tožbo.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Zanimivosti
    Svoboda govora v ZDA

    Angelina Jolie: To so resni časi in previdni moramo biti, kaj govorimo

    Televizija ABC je ukinila oddajo voditelja Jimmyja Kimmla zaradi izjave o morilcu Charlieja Kirka. Več zvezdnikov je spregovorilo o pravici do svobode govora.
    22. 9. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Vdova odpustila morilcu

    Slovo od Charlieja Kirka, ki je pomagal spremeniti ameriško desnico

    Erika Kirk: Mož je hotel rešiti prav takšne moške, kakršen je bil njegov morilec. Trump o radikalizirani pošasti in ameriškem junaku.
    Barbara Kramžar 22. 9. 2025 | 03:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odbojnost

    Infantilne predvolilne napovedi, kdo bi šel s kom

    Tako na desni kot levi poskušajo oslabiti Roberta Goloba z izrekanjem, da po volitvah z njim ne bi sodelovali.
    Uroš Esih 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Gospodarska zbornica proti regulaciji, potem pa državo kliče na pomoč

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domače razprave o vrednosti dela do globalne arene, kjer odmevajo narcisoidni monologi in rožljajo brezpilotni letalniki.
    24. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Vodstvo govori eno, obremenilni kupi dokumentacije kažejo povsem nasprotno

    Direktor slovenske hčere nemškega podjetja SSi Schaefer zanika, da so ponarejali dokumente in oškodovali delavce.
    Novica Mihajlović 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Izkušnja na Danskem je bila edinstvena

    Slovenci so se s tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills vrnili z bronom in štirimi medaljami za odličnost.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Mehanik ni več le mojster za menjavo olja in popravilo motorja

    Pred dvajsetimi leti so bile v ospredju predvsem mehanske spretnosti, danes zaposleni potrebujejo tudi močno digitalno, elektronsko in diagnostično znanje.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Novartis

    Prihodnost proizvodnje zdravil z umetno inteligenco

    Proces izdelave zdravil mora biti enako vrhunski kot njihov razvoj. Umetna inteligenca je pomočnik proizvodnje, človek pa ostaja glavni odločevalec.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Tomaž Gornik, Better

    Slovenija ima vse možnosti, da se digitalizacija izpelje do konca

    Želim si, da bi Slovenija vzpostavila digitalna vrata za vstop pacientov v zdravstveni sistem, pravi Tomaž Gornik, direktor podjetja Better.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 05:50
    Preberite več

    Več iz teme

    Jimmy KimmelHollywoodtelevizijaDonald Trumpcenzurarekordna gledanost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    S Križajem sva bila prijatelja, ne pa nasprotnika

    Ob 80. obletnici Elana smo se v Begunjah na Gorenjskem pogovarjali z upokojenim smučarskim šampionom Ingemarjem Stenmarkom.
    Siniša Uroševič 25. 9. 2025 | 14:37
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ukinjen in obujen

    Po vrnitvi na televizijo Jimmy Kimmel podira rekorde

    Po vrnitvi oddaje je Kimmel dosegel rekordno gledanost – več kot šest milijonov v živo, število ogledov na družbenih omrežjih strmo raste.
    25. 9. 2025 | 14:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nicolas Sarkozy

    »Nedotakljivi predsednik« bo moral za pet let v zapor

    Konec sage o Gadafijevih milijonih: Sarkozy obsojen na zaporno kazen. Sodišče je bilo neizprosno, za rešetke bo moral tudi v primeru pritožbe.
    25. 9. 2025 | 14:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Egipt med palestinskim eksodusom krepi vojaško prisotnost na Sinaju

    Egipt je bil vrsto let zvest podizvajalec izraelske blokade Gaze, zdaj pa se razmerja rušijo.
    Boštjan Videmšek 25. 9. 2025 | 14:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Seja vlade

    Prihodnje leto predvidoma 2,1 milijarde evrov proračunskega primanjkljaja

    Vlada je sprejela proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Sprejela jih je soglasno, je pojasnil finančni minister.
    25. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nicolas Sarkozy

    »Nedotakljivi predsednik« bo moral za pet let v zapor

    Konec sage o Gadafijevih milijonih: Sarkozy obsojen na zaporno kazen. Sodišče je bilo neizprosno, za rešetke bo moral tudi v primeru pritožbe.
    25. 9. 2025 | 14:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Egipt med palestinskim eksodusom krepi vojaško prisotnost na Sinaju

    Egipt je bil vrsto let zvest podizvajalec izraelske blokade Gaze, zdaj pa se razmerja rušijo.
    Boštjan Videmšek 25. 9. 2025 | 14:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Seja vlade

    Prihodnje leto predvidoma 2,1 milijarde evrov proračunskega primanjkljaja

    Vlada je sprejela proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Sprejela jih je soglasno, je pojasnil finančni minister.
    25. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    »Ali sploh razumete moj posel?«

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Kultura

    Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odštevanje se je začelo. Ste pripravljeni?

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo