Pet iranskih nogometašic naj bi ostalo v Avstraliji

Pet članic iranske nogometne ekipe se je po zadnji tekmi, ki so jo članice iranske nogometne reprezentance zaigrale v okviru azijskega pokala za ženske v Avstraliji, po poročanju tujih medijev zateklo pod zaščito Avstralije. Nogometašicam iz države, ki je trenutno v žarišču napadov ZDA in Izraela, namreč grozi, da jih bodo – ker pred otvoritveno tekmo niso pele iranske himne – v domovini obtožili izdaje. V zadnjem času so se tako vrstili pozivi avstralski vladi in mednarodni nogometni zvezi Fifa, da jih zaščitita. »Rešite naša dekleta!« so po tekmi vzklikali njihovi navijači, v glavnem člani iranske diaspore Avstraliji.

Pozivi, naj obvarujejo dekleta. FOTO: Dave Hunt/Reuters

Iranska ženska nogometna reprezentanca se od azijskega pokala poslavlja s tremi porazi, zadnjega je doživela proti nasprotnicam s Filipinov, a tisto, kar jo bremeni, niso slabi rezultati, ampak negotovost, kaj jo čaka v domovini. Pred otvoritveno tekmo azijskega pokala proti Južni Koreji, ki je bila le dva dni zatem, ko so ZDA in Izrael napadli Iran, so namreč iransko himno spremljale molče, kar je gesta, ki jo lahko predstavniki režima razumejo kot znak kljubovanja Islamski republiki.

Njihov molk bi lahko pomenil izdajo Islamske republike, katere novi voditelj je Modžtaba Hamenei, sin Alija Hameneija, ki je bil ubit v soboto ob začetku napadov na Iran. To je že takoj nakazal voditelj iranske državne televizije Mohamed Reza Šahbazi, ki je ravnanje mladih iranskih nogometašic (najmlajša ima komaj 18 let) opisal kot vrhunec sramote in dodal, da je treba izdajalce v vojnem času še strožje obravnavati.

Kaj pomeni upiranje režimu, ki je med drugim odgovoren za smrt Mahse Amini, mlade Kurdinje, ki je umrla za posledicami policijskega nasilja, ker ni ustrezno nosila naglavne rute, je tudi nogometašicam znano. Njihova napadalka je, denimo, že bila suspendirana, ker ji je – medtem ko se je veselila zaradi zadetka – zdrsnila ruta z glave, je spomnil britanski Guardian.

V naslednjih urah bo znano, ali se bodo vrnile v domovino. FOTO: Patrick Hamilton/AFP

Pred naslednjo tekmo z reprezentanco Avstralije so članice iranske ekipe vendarle pritegnile nacionalni himni – ali pa vsaj odpirale usta – in tudi salutirale, kar je med zagovorniki človekovih pravic sprožilo sume, da so jih k temu prisilili glasovi režima, vendar nogometašice svojega ravnanja niso posebej pojasnjevale. Tudi komentarji iz ekipe so bili redki, na novinarski konferenci sta se oglasili napadalka Sara Didar in selektorica Marzijeh Džafari ter dejali le, da jih skrbi za družine v Iranu, vendar da so na prvenstvu osredotočene predvsem na svojo igro.

Zadnja njihova tekma na prvenstvu, ki se je končala s še tretjim porazom, je bila nabita s čustvi. »Rešite naša dekleta,« so pozivali navijači, med njimi v glavnem člani iranske diaspore v Avstraliji, sicer podporniki sina nekdanjega iranskega šaha Reze Pahlavija. Svojo podporo in politični prepričanje so izražali tudi s z zastavami z levom in soncem, ki je bila aktualna pred islamsko revolucijo v Iranu, ter s transparenti.

Iranska ekipa pred zadnjo tekmo FOTO: AFP

Tudi po porazu, ko je bilo jasno, da čaka tekmovalke samo še odhod domov, ni bilo slišati njihovih izjav, selektorica je na novinarski konferenci rekla le, da nestrpno čakajo na vrnitev. Po tekmi so podporniki, ki so jim sledili do avtobusa, poročali, da so opazili, da so na avtobusu dlani oblikovale v mednarodni simbol nasilja v družini.

Danes dopoldne so se tako vrstili pozivi, da naj avstralska vlada zagotovi zaščiti za iranske igralke. Zunanja ministrica Penny Wong razmer sicer ni želela podrobno komentirati, a je že pred dnevi dala vedeti, da bi moral za to nekdo vložiti zahtevek. V stik z igralkami, da bi se pogovorili, ali bi želele zaprositi za azil, je poskušal priti sindikat igralcev Fifpro za Azijo in Oceanijo, vendar po besedah njihovega predstavnika Beauja Buscha neuspešno. Preobrat se je po poročanju BBC zgodil, ko je v hotel vdrla skupina aktivistov, ki naj bi jim pomagala pri odhodu.

Med prvimi je novico o tem, da je zatočišče v Avstraliji poiskalo pet deklet, na omrežju X objavil Pahlavi, ki je pred tem avstralsko vlado prav tako pozival, da naj zagotovi varnost za gostujočo iransko žensko nogometno reprezentanco.

Kot kažejo fotografije in poročajo mediji, so iranske nogometašice za zdaj v hotelu, kjer jim vodstvo ekipe odreka stike z zunanjim svetom, in v izredno težkem položaju. Če bi ostale v Avstraliji, bi se morale odpovedati stikom z družinami in prijatelji, ki trenutno trpijo v vojnih razmerah, hkrati bi jih s svojim uporom lahko dodatno spravile v nevarnost.

»Zavedati se moramo, da ima večina družine doma, nekatere imajo otroke, in četudi bi jim ponudili pravico, da ostanejo v Avstraliji, mnoge tega ne bi sprejele,« je za BBC poudaril Craig Foster, nekdanji kapetan avstralske moške nogometne reprezentance in zagovornik človekovih pravic, ki je imel ključno vlogo tudi pri pomoči afganistanski ženski ekipi na begu pred talibi leta 2021.