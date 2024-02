Pogrešani bankir je dal odpoved – kje je, še vedno ni znano

Kitajski milijarder bankir Bao Fan, ki je pogrešan že skoraj eno leto, je dal odpoved v svojem finančnem podjetju China Renaissance Holdings, poročajo tuji mediji. Z vrha podjetja, finančne institucije, ki deluje predvsem na področju novih tehnologij, je odstopil zaradi zdravstvenih razlogov in ker bi rad več časa posvetil družini, so, kot navaja BBC, sporočili iz banke.

V najnovejšem uradnem dokumentu je podjetje navedlo, da bo njegove dolžnosti prevzel soustanovitelj Xie Yi Jing. »Gospod Bao nima nesoglasij z upravnim odborom. Nobene druge zadeve v zvezi z njegovim odstopom, na katere bi bilo treba opozoriti delničarje, ni,« so sporočili iz finančne institucije China Renaissance.

Kje je, ni znano

Niso pa se dotaknili vprašanja o tem, kje je kitajski milijarder.

16. februarja lani je bilo znano, da je Bao Fan izginil, kar je presenetilo kitajsko poslovno in naložbeno skupnost. Le nekaj dni kasneje pa so iz podjetja China Renaissance sporočili, da Fan sodeluje z oblastmi, ki izvajajo preiskavo. Slednjo naj bi izvajali nekateri organi v Ljudski republiki Kitajski. Dodali so, da bo podjetje ustrezno sodelovalo in pomagalo pri kakršni koli zakoniti zahtevi ustreznih organov Ljudske republike Kitajske, če in ko bo podana.

To je bilo prvič, da je China Renaissance navedla razlog za izginotje svojega ustanovitelja.

Aprila lani je podjetje sporočilo, da je bilo prisiljeno odložiti objavo svojih letnih rezultatov, ker njegovi revizorji niso mogli priti do Fana, piše CNN. Lansko poletje pa je Economic Observer, državna finančna publikacija, poročal, da je bil Fan od svojega izginotja v priporu glavnega nadzornika države za boj proti podkupovanju, češ da je domnevno vpleten v preiskavo suma podkupovanja podjetij, poročilo povzema CNN.

Bao Fan je bil, kot navaja BBC, eden najodmevnejših kitajskih bankirjev s seznamom strank, ki je vključeval internetne velikane, kot so Tencent, Alibaba in Baidu. Velja za veterana bankirjev v kitajski tehnološki industriji. China Renaissance je ustanovil leta 2005 v Pekingu in podjetje je postalo eden najboljših trgovcev s kitajskimi tehnološkimi podjetji.

Njegovo izginotje je povezano z zatiranjem oziroma represijo vodilnih tehnoloških podjetij, ki jo iz ozadja izvajajo kitajske oblasti. Izginotja na Kitajskem sicer niso tako redka. Konec leta 2020 je tudi ustanovitelj Alibabe Jack Ma za tri mesece izginil iz javnosti, potem ko je kritično komentiral tržne regulatorje.