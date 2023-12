Pogrešani deček po šestih letih sam poiskal pomoč

»Rad te imam in rad bi se vrnil domov.« Tako se je glasil del sporočila, ki ga je 17-letni Britanec Alex Batty pustil na facebook računu svoje babice Susan Caruana iz Manchestra. Nazadnje jo je videl leta 2017, ko je med potovanjem v Španiji, kamor sta ga odpeljala njegova mati in dedek, izginil. V sredo zvečer ga je po šestih letih, kolikor je veljal za pogrešano osebo, v bližini Toulousea na jugu Francije našel dostavljavec Fabien Accidini.

»Pojasnil je, da je hodil štiri dni, da je prišel s hribov, ni pa navedel natančnega kraja,« je po poročanju BBC povedal Accidini. Ko mu je povedal ime, ga je vtipkal v iskalnik na spletu, in ugotovil, da ga iščejo.

Policija sumi, da je Alex zadnji dve leti živel v odročnih pirenejskih dolinah in se premikal iz kraja v kraj kot del nekakšne potujoče komune. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Mladostnikov načrt je bil, da najde večje mesto in ambasado ter tam prosi za pomoč. To mu je pomagal poiskati Accidini, prav tako navezati stik z babico po facebooku. Susan Caruana, ki je tudi njegova zakonita skrbnica, ni mogla v Toulouse, ker je šibkega zdravja, je pa za medije povedala, da je v šoku in da je že v stiku z vnukom. »Presrečna sem. Pogovarjala sva se in z njim je vse v redu.«

Policija še išče mater in dedka

Tožilstvo v Toulousu je potrdilo identiteto najstnika, za katerim se je izgubila vsaka sled, ko je odšel na počitnice z materjo Melanie in dedkom Davidom. Nobeden od njiju ni Alexov skrbnik, zaradi njegovega izginotja še vedno išče policija.

Preden so ga našli v Franciji, so ga nazadnje videli 8. oktobra leta 2017 v Malagi, na dan, ko naj bi se družina vrnila v Veliko Britanijo. Alexova babica je leta 2018 dejala, da sta ga mati in dedek verjetno odpeljala v Maroko, kjer naj bi živeli v »duhovni skupnosti«.

Policija sumi, da je Alex zadnji dve leti živel v odročnih pirenejskih dolinah, ki je znano po tem, da privablja ljudi, ki iščejo alternativne načine življenja, in se skupaj s potujočo komuno premikal iz kraja v kraj. Policistom sicer ni želel povedati, kje natančno je bil ali kje se nahaja njegova mati. Zdaj čaka, da ga bodo britanski policisti in konzularno osebje odpeljali domov, potem ko je francosko tožilstvo primer uradno predalo britanskim oblastem.