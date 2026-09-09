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    Pohištveni velikan v boj proti skrajni desnici

    Spor sega v leto 2022, ko je Vlaams Belang predstavil predloge za korenito zaostritev belgijske azilne in priseljenske politike pod naslovom »IKEA-plan«.
    Ikea je opozorila, da raba njene blagovne znamke ustvarja vtis, da podjetje podpira politična stališča stranke. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Galerija
    Ikea je opozorila, da raba njene blagovne znamke ustvarja vtis, da podjetje podpira politična stališča stranke. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    P. P.
    9. 9. 2026 | 09:55
    9. 9. 2026 | 09:57
    2:28
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    Belgijska skrajno desna stranka Vlaams Belang si je pred leti za svojo protimigracijsko kampanjo izposodila eno najprepoznavnejših podob na svetu: Ikeine modre in rumene barve, njen logotip ter človeške figure iz navodil za sestavljanje pohištva. Švedski pohištveni velikan je zaradi nedovoljene rabe sprožil sodni postopek, te dni pa mu je pritrdilo tudi Sodišče Evropske unije.

    Spor sega v leto 2022, ko je Vlaams Belang predstavil predloge za korenito zaostritev belgijske azilne in priseljenske politike pod naslovom »IKEA-plan«, pri čemer naj bi kratica pomenila Immigratie Kan Echt Anders. Gradivo kampanje je bilo oblikovano po vzoru Ikeinih navodil: na eni od podob je stilizirana figura denimo nosila zastavo s flamskim levom, druga pa ščit v značilni modro-rumeni barvni kombinaciji.

    Ikea je že tedaj opozorila, da raba njene blagovne znamke ustvarja vtis, da podjetje podpira politična stališča stranke, družba Inter IKEA Systems, pa je proti združenju Vrijheidsfonds, povezanemu z Vlaams Belangom, sprožila postopek zaradi kršitve pravic.

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    Stranka se je branila, da gre za politično parodijo, ki jo varuje svoboda izražanja, in ker ni bilo jasno, kateri od pravic dati prednost, je belgijsko sodišče za mnenje zaprosilo Sodišče EU. Evropski sodniki so ta teden presodili, da sklicevanje na svobodo izražanja samo po sebi ne upravičuje uporabe zaščitene znamke.

    Vlaams Belang je po njihovi presoji Ikeino prepoznavnost izkoristil predvsem zato, da bi okrepil svoje politično sporočilo in povečal njegov doseg. Kot so dejali, bi kampanja ob tem lahko občutno škodovala ugledu podjetja, saj bi javnost lahko dobila vtis, da je Ikea s stališči stranke povezana.

    Sodišče EU sicer ni dokončno odločilo o sporu, saj se primer zdaj vrača pred belgijsko sodišče, ki bo moralo v svoji sodbi v zakup vzeti podano mnenje evropskih sodnikov.

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    Ikeaskrajna desnicaBelgijaVlaams BelangSodišče Evropske unijeInter IKEA Systemsblagovna znamka

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