Pot, ki jo vsak dan opravimo do službe ali izobraževalne ustanove, je običajno precej predvidljiva. Isti razgledi, znani postanki, pogosto tudi znani obrazi sopotnikov, ki jih redno srečujemo. Vožnja z vlakom je za mnoge del vsakodnevne rutine, a med 16. in 19. novembrom jih na vlakih Slovenskih železnic čaka prav posebno presenečenje v okviru akcije Lokalna hrana na vlakih.

V Sloveniji namreč vsak tretji teden v novembru, letos med 16. in 22., praznujemo teden slovenske hrane, ki nas spodbuja k razmisleku o tem, kaj vsak dan postavljamo na svoje krožnike in od kod prihaja hrana, ki jo kupujemo. Izbira kakovostnih, lokalno pridelanih živil ima številne prednosti, saj z njo podpiramo domače kmete in pridelovalce, prispevamo k ohranjanju slovenskega podeželja ter krepimo domače gospodarstvo in prehransko varnost države, hkrati pa zaradi krajših prevoznih poti prispevamo tudi k zmanjšanju emisij.

Direktor SŽ – Potniški promet Miha Butara: »Izjemno lepo je začeti teden slovenske hrane z vožnjo iz Kamnika proti Ljubljani na naših vlakih, ki so trajnostni, udobni in varni. Vesel sem, da sodelujemo v akciji promocije slovenske hrane in da z vlaki Slovenskih železnic povezujemo celotno Slovenijo. Med vožnjo z vlakom lahko občudujemo izjemno lepo pokrajino, ki jo obdelujejo pridne roke slovenskih kmetov. Prav te pridne roke ustvarjajo kakovostno hrano, ki je med najboljšimi. Veselim se prihodnosti, razvoja infrastrukture ter mladih pridelovalcev slovenske hrane in večjega zavedanja o tem, kako pomembno je izbirati slovensko hrano.«

Da bi to sporočilo približali čim širšemu krogu ljudi, se bodo slovenski čebelarji, kmetje, mladi s podeželja in kmetijski svetovalci odpravili na vlake Slovenskih železnic ter potnikom polepšali vožnjo s sladkimi dobrotami iz domačih krajev. Razveselili jih bodo s slovenskimi jabolki in medom, ob tem pa si bodo vzeli čas tudi za prijeten pogovor o domači hrani, njenem izvoru in ljudeh, ki skrbijo, da se vsak dan znajde na naših mizah.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Janez Cigler Kralj: »Ob začetku tedna slovenske hrane se iskreno zahvaljujem vsem ustanovam, ki s svojim delom prispevajo k promociji slovenske hrane in ozaveščanju potrošnikov. Posebej me veseli sodelovanje s Slovenskimi železnicami, saj akcija 'Lokalna hrana na vlaku' dokazuje, da lahko hrano uspešno približamo ljudem tudi v sodobnem, hitrem tempu življenja. Izbira slovenske hrane ima številne koristi. Z njo podpiramo slovenske kmete in pridelovalce, skrbimo za svoje zdravje in prispevamo k varovanju okolja. Lokalno pridelana hrana pomeni krajše transportne poti, manjše obremenitve za okolje in večjo prehransko varnost države. Naj bo teden slovenske hrane spodbuda, da tradicionalni slovenski zajtrk in izbira domače hrane ne ostaneta le tradicija, temveč postaneta vsakodnevna odločitev.«

Lokalna hrana kot naložba v zdravo prihodnost

Za akcijo, ki bo v štirih dneh povezala potnike in domače pridelovalce po vsej Sloveniji, so moči združili Slovenske železnice, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Čebelarska zveza Slovenije, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine. S skupno pobudo želijo ljudi spodbuditi, da so nekoliko bolj pozorni na izvor hrane, ki jo kupujejo, hkrati pa ob nakupu hrane slovenskega porekla s ponosom pomislijo na to, da podpirajo domače pridelovalce in s tem ohranjajo prelepo podeželje, ki ga lahko vidijo skozi okna vagona na svoji vsakodnevni poti.

Lokalna hrana na vlakih 2026 FOTO: Slovenske železnice

Za vsakim slovenskim jabolkom, kozarcem medu, kosom sira ali hlebcem domačega kruha stoji delo ljudi, ki skrbijo, da imamo na svojih mizah kakovostno, doma pridelano hrano. Njihovo delo pa se ne konča pri pridelavi. Slovenski kmetje s svojo dejavnostjo skrbijo tudi za obdelano krajino, ohranjanje podeželja in življenje v manjših krajih, kjer je kmetijstvo pogosto pomemben vir dohodka in možnosti za prihodnje generacije.

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze (EBA) Boštjan Noč: »Letos praznujemo 20 let tradicionalnega slovenskega zajtrka, zato me veseli, da se projektu pridružuje vse več partnerjev. Posebej pozdravljam Slovenske železnice, ki s sajenjem sončnic skrbijo za čebele in druge opraševalce, prispevajo k lepšemu okolju in bogatijo krajino ob naših progah. Ob tednu slovenske hrane je moje sporočilo preprosto: slovenska hrana naj bo na naših mizah vsak dan. Z izbiro slovenskih pridelkov in izdelkov podpiramo domače kmete, skrbimo za svoje zdravje in krepimo prehransko varnost države. Zato kupujmo lokalno, in kadar koli je mogoče, izbirajmo izdelke s poreklom iz Slovenije.«

Lokalna hrana na vlakih 2026 FOTO: Slovenske železnice

V Sloveniji deluje več kot 50.000 kmetijskih gospodarstev, med katerimi prevladujejo manjše družinske kmetije. Prav zaradi njihove velikosti in razdrobljenosti kmetijskih površin se številne družine poleg osnovne kmetijske dejavnosti ukvarjajo še z drugimi oblikami dela, ki jim omogočajo dodaten zaslužek in lažje preživetje. Nekateri svoje pridelke predelujejo v marmelade, sokove, sire in druge domače dobrote, drugi odpirajo vrata obiskovalcem, ponujajo turistična doživetja ali s svojimi stroji in znanjem pomagajo drugim kmetom.

V Sloveniji je registriranih tudi 133 vrst dopolnilnih dejavnosti, z njimi pa se ukvarja več kot 5000 kmetij, ki imajo skupaj registriranih približno 23.300 dopolnilnih dejavnosti. Za temi številkami se skriva pestra ponudba slovenskega podeželja, od tradicionalnih živil in lokalnih kulinaričnih posebnosti do turističnih kmetij, kjer obiskovalci spoznavajo domače okuse, običaje in način življenja.

Zakaj je pomembno, da izberemo slovensko, lokalno hrano? Krajše poti hrane pomenijo manj emisij, večja sledljivost in varnost pridelkov, podpora lokalnim kmetijam in ohranjanje podeželja, krepitev prehranske samooskrbe, manj embalaže in manjši transportni vpliv na okolje.

Dopolnilne dejavnosti številnim kmetijam omogočajo, da ostajajo gospodarsko dejavne, ustvarjajo nova delovna mesta in ohranjajo življenje tudi v manjših krajih. Hkrati bogatijo ponudbo slovenskih regij ter pomagajo ohranjati znanja in tradicije, ki se pogosto prenašajo iz generacije v generacijo.

Vse to pa je tesno povezano tudi z našimi nakupovalnimi navadami. Ker so slovenske kmetije manjše in bolj razdrobljene, je zanje še posebej pomembno ohranjanje kupcev, ki redno posegajo po njihovih pridelkih in izdelkih. Vsak nakup lokalne hrane pomeni neposredno podporo domačim pridelovalcem in jim pomaga ustvarjati pogoje, da bodo lahko svoje delo nadaljevali tudi v prihodnje.

Simbolne geste z dolgoročnimi učinki

Jabolko in med, ki ju bodo v teh dneh potnikom podarjali na vlakih Slovenskih železnic, sta na prvi pogled majhna pozornost, a za njima se skriva širše sporočilo. Z njima želijo organizatorji potnike spomniti, da imamo kakovostno hrano pogosto na dosegu roke in da lahko že z vsakodnevnimi nakupi veliko naredimo za domače pridelovalce, slovensko podeželje in okolje.

Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek: »Hrana slovenskega porekla je varna, kakovostna in prihaja iz naše bližine. Z nakupom hrane iz lokalnega okolja obenem skrbimo tudi za lepo, obdelano in poseljeno slovensko podeželje. Želim si, da teden slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk prerasteta tudi v slovensko kosilo in slovensko večerjo. Naj bo lokalna hrana pri vseh obrokih naša prednostna izbira. Poleg kakovostne hrane s tem dajemo priložnost slovenskemu kmetu, ki vsak dan skrbi tudi za to, da je Slovenija obdelana in poseljena.«

Lokalna hrana na vlakih 2026 FOTO: Slovenske železnice

Podobno kot z izbiro lokalne hrane pa lahko pozitiven učinek na okolje dosežemo tudi z načinom potovanja. Če se namesto za avtomobil odločimo za pot z vlakom, lahko zmanjšamo svoj ogljični odtis, hkrati pa si podarimo novo doživetje in bolj umirjeno pot, ki dopušča, da uživamo v pogledih na slovensko naravo. Lokalna hrana in železniški promet imata tako skupno sporočilo, saj nas oba spodbujata k odgovornejšim odločitvam, ki jih lahko brez večjih sprememb in s pozitivnim vplivom vključimo v svoj vsakdan.

Akcija Lokalna hrana na vlakih pa želi ponuditi še več povezanosti, saj na poti, ki jo večina potnikov običajno preživi ob pogledu skozi okno, branju ali spremljanju telefona, tokrat odpira priložnost za pogovor tako s sopotniki kot s pridelovalci, ki bodo delili dobrote in nasvete. Potniki lahko tako iz prve roke izvedo, koliko dela je potrebnega, da na domačih kmetijah zrastejo kakovostni pridelki, s kakšnimi izzivi se srečujejo kmetje in zakaj je zanje pomembno, da kupci prepoznajo vrednost slovenske hrane.

Predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik: »Današnja pot z vlakom je pokazala, da ljudje z veseljem sprejemajo lokalno hrano in da jih ta spodbuja k razmisleku o njenem izvoru, pridelovalcih in številnih pridnih rokah, ki stojijo za vsakim jabolkom in kozarcem medu. Prav v tem je namen akcije 'Lokalna hrana na vlaku': da se v hitrem vsakdanu za trenutek ustavimo in razmislimo, kaj kupujemo in kaj postavljamo na svoje mize. Prihodnost slovenskega podeželja ni odvisna le od kmetov in kmetic, temveč tudi od vseh nas, potrošnikov, ki o njej vsak dan odločamo s svojimi nakupi. Zato naj bo sporočilo tedna slovenske hrane jasno: lokalna izbira je pomembna vsak dan, ne le ob posebnih priložnostih.«

Lokalna hrana na vlakih 2026 FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Takšna srečanja povezujejo ljudi iz mest in podeželja ter približujejo svet kmetijstva tudi tistim, ki z njim sicer nimajo veliko neposrednega stika. Predvsem pa nas spomnijo, da za izdelki na trgovskih policah stojijo ljudje, njihovo znanje, trud in vsakodnevno delo.

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