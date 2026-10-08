Policija priznala: preiskave domovanj nekdanjega princa Andrewa nezakonite

Britanska policija je priznala, da so bili sodni nalogi, na podlagi katerih so februarja izvedli preiskavo domovanj nekdanjega princa Andrewa v Windsorju in na vzhodu Anglije, nezakoniti, je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo višje sodišče v Londonu.

Policija je nekdanjega princa, zdaj znanega kot Andrew Mountbatten-Windsor, februarja aretirala zaradi suma zlorabe uradnega položaja v zvezi z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Einsteinom.

Andrewa Mountbattna-Windsorja so aretirali v okviru preiskave, sprožene po tem, ko je ameriško pravosodno ministrstvo objavilo dokumente, ki so ga bremenili, da je leta 2010 posredoval zaupne informacije Epsteinu. FOTO: Phil Noble/Reuters

Zaseženo gradivo pod vprašajem

Aretirali so ga v okviru preiskave, sprožene po tem, ko je ameriško pravosodno ministrstvo objavilo dokumente, ki so ga bremenili, da je leta 2010, ko je opravljal funkcijo trgovinskega predstavnika Združenega kraljestva, posredoval zaupne informacije Epsteinu. Mountbatten-Windsor zanika kakršno koli nepravilno ravnanje v povezavi z Epsteinom.

Policija je ob preiskavi zasegla dokumente in elektronske naprave. Njegovi odvetniki so na višje sodišče v Londonu v začetku meseca vložili pritožbo, s katero so izpodbijali zakonitost nalogov za preiskavo.

Policija je priznala, da je bila odločitev o izdaji sodnih nalogov napačna, a dodala, da »trenutno potekajo pravni postopki, v katerih se odloča o tem, kako se bo ravnalo z gradivom, zaseženim med preiskavami, in ali ga lahko zakonito zadržimo za potrebe naše tekoče preiskave«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi vpletenosti v afero Epstein je Mountbatten-Windsor lani izgubil naziv princa in kraljeve privilegije. Že leta 2019 se je sicer zaradi povezav z Epsteinom umaknil iz javnega življenja. V začetku februarja se je moral izseliti iz svojega razkošnega domovanja v Windsorju, preselil se je v eno od poslopij na območju posestva Sandringham.