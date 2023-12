Polinezijskim protestnikom ni uspelo

»Žalosten dan za okoljske aktiviste. Zdi se, da je boja konec.« S takim sporočilom je v sredo globalno skupnost deskarjev užalostilo njihovo glasilo Surfer s poročilom o izidu večmesečnih protestov zoper namero, da bi v laguni ob vasici Teahupo'o na Tahitiju zaradi tekmovanja v deskanju na valovih, ki bo v okviru poletnih olimpijskih iger, namesto starega lesenega zgradili nov aluminijast sodniški stolp.

Gradnja bi zahtevala betonske temelje, s katerimi bi po mnenju deskarjev nepopravljivo poškodovali tamkajšnji koralni greben. Organizatorji olimpijskih iger so v želji po vključitvi čezmorskih ozemelj v prireditev za tekmovanje v deskanju na valovih kljub nasprotovanju prebivalcev in mednarodne deskarske zveze ISA določili laguno na največjem otoku Francoske Polinezije, ki slovi po odličnih pogojih.

Še pred dvema tednoma so predstavniki ISA organizatorjem olimpijskih iger predlagali, da novi sodniški stolp zgradijo na obrežju, sodniki bi si pri spremljanju tekmovanja lahko pomagali s fotografskimi objektivi, kamerami na dronih in na starem stolpu in opazovalnim plovilom, a se je polinezijska vlada odločila drugače.

Stari leseni objekt je sodnikom dobro rabil vse do letošnjega avgusta, novi naj bi imel prostor za 40 ljudi, klimatsko napravo in stranišča. Vmes so malo popustili, zdaj načrtujejo stolp za 31 ljudi brez stranišč in podvodnih cevi za pitno vodo. Aimatarii Levy, podpredsednica okoljske organizacije Vai Ara O Teahupo'o, je za londonski Guardian komentirala: »Želeli smo preprečiti vrtanje v koralni greben. Po njihovi odločitvi bo vrtanja manj, a kakorkoli – vrtali bodo.«