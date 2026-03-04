  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Politični rekorder

    Mihail Mišustin je sprva veljal za začasno rešitev, toda kot ruski premier se je obdržal že polnih šest let.
    Sredi januarja 2026 je Mišustin praznoval šest let na čelu ruske vlade. FOTO: Adriano Machado/Reuters
    Galerija
    Sredi januarja 2026 je Mišustin praznoval šest let na čelu ruske vlade. FOTO: Adriano Machado/Reuters
    R. I.
    4. 3. 2026 | 12:10
    3:24
    A+A-

    Ruski premier Mihail Mišustin je v torek praznoval svoj šestdeseti rojstni dan. Njegova hitra in presenetljiva pot na politični vrh – od vodje zvezne davčne službe do predsednika vlade – je bila presenečenje, saj ni prihajal iz tradicionalnih političnih krogov. Ko ga je predsednik Vladimir Putin imenoval za premiera leta 2020, so mnogi menili, da gre le za začasnega vodjo, ki ga bodo kmalu zamenjali. Ocenjevali so, da njegova ekipa ni bila pripravljena na tako zahtevno nalogo, a danes, štiri leta po začetku vojne v Ukrajini, Mišustin ostaja na čelu vlade, kar potrjuje, da se Putin z njim ni zmotil, poroča ruski neodvisni spletni portal Meduza.

    image_alt
    Kako so štiri leta vojne spremenila Rusijo

    Med krizo, ki jo je povzročil izbruh pandemije koronavirusa, in rusko invazijo na Ukrajino, je Mišustin vedno iskal podporo in se izogibal odprtim konfliktom, tako z vodstvom Dume kot z drugimi ministri. Njegova sposobnost povezovanja različnih frakcij je bila ključna za njegovo preživetje na položaju. Meduza poroča, da je Mišustin izvedel za Putinove načrte o Ukrajini tik pred začetkom vojne, kar mu je onemogočilo, da bi se ustrezno pripravil na novo realnost. Kljub temu je ohranil svojo politično moč, saj ni odgovarjal za krizne razmere, kot so zaostrene ekonomske okoliščine in smrtne žrtve zaradi vojne.

    Mišustin se je izkazal kot tehnokrat, ki je v času vojne in gospodarskih težav deloval predvsem kot manager, ne kot politik. Kljub težavam, kot so visoka inflacija, visoke obrestne mere in zmanjšan gospodarski rast, je ruski BDP v prvi fazi vojne v letih 2022–2024 zrase. Toda v letu 2025 so se pojavile nove težave, saj je moral usklajevati nasprotujoče si interese znotraj vlade. »Ministrstvo za finance ima svojo agendo, ministrstvo za gospodarstvo ima svojo, ministrstvo za trgovino pa si želi nekaj tretjega. Njegova naloga je uskladiti te interese, da jih nekako uravnoteži,« je povedal neimenovani vir blizu Kremlja.

    Ruski predsednik običajno ni najbolj vesel, kadar so njegovi sodelavci pretirano priljubljeni. FOTO: Alexander Kazakov/Reuters
    Ruski predsednik običajno ni najbolj vesel, kadar so njegovi sodelavci pretirano priljubljeni. FOTO: Alexander Kazakov/Reuters

    Mišustin je svojo medijsko prepoznavnost zmanjšal, saj je bil previden pri izjavah o vojni. To je po eni strani koristno, saj je ohranil svoj položaj stabilen, a po drugi strani je to lahko tudi nevarno, komentira Meduza. Mišustinova priljubljenost je v januarju 2026 znašala 72 odstotkov, vendar pa bi lahko bil ta podatek celo škodljiv, saj ruski predsednik običajno ni najbolj vesel, kadar so njegovi sodelavci pretirano priljubljeni.

    Sredi januarja 2026 je Mišustin praznoval šest let na čelu vlade. Njegov predhodnik Dmitrij Medvedjev jih je na tem položaju preživel skoraj osem. Toda kot se je pošalil eden izmed Meduzinih sogovornikov, lahko Mišustina že štejemo za rekorderja: »Noben premier v tem stoletju ni prebrodil takšnih kriz. Tukaj en dan šteje kot dva – kot v priporu.«

    Rusijavojna v UkrajiniVladimir Putin

