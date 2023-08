Politični veljak ostal brez denarja

Odvetnik nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa Rudy Giuliani je pred tedni v okviru tožbe v ameriški zvezni državi Georgii priznal, da je dajal lažne izjave, ko je govoril o prevarah na predsedniških volitvah leta 2020. Zdaj se na nekdanjega župana New Yorka zgrinjajo novi črni oblaki, saj ga čaka plačilo pravnih računov in sankcij v vrednosti več sto tisoč dolarjev.

Giuliani, ki bo prihodnje leto dopolnil osemdeset let, je v ponedeljek na sodišču dejal, da je zaradi pravnih zapletov ostal brez denarja. Zdi se, da je zaradi tega dal naprodaj trisobno stanovanje na Manhattnu, ki ga ima v lasti, poroča CNN. Izklicna cena je 6,5 milijona dolarjev.

Med drugim je glede na zapriseženo izjavo, ki jo je podal na sodišču, podjetju, ki hrani njegove dokumente, maja dolgoval več kot 320.000 dolarjev.

Medtem ko je na sodišču odklonil pojasnilo podrobnosti o svojem finančnem stanju, so njegovi odvetniki ta teden zapisali, da je »namen izdelave podrobnega finančnega poročila samo osramotiti Giulianija in pritegniti pozornost na njegove nesreče«.

Njegovo finančno situacijo bo v prihodnjih dneh verjetno še težje obvladati. Že ta teden se sooča z morebitno nevarnimi sodnimi odločitvami zoper njega v dveh tožbah zaradi lažnih izjav na volitvah leta 2020.

Giuliani je bil tedaj med najbolj glasnimi in aktivnimi Trumpovimi sodelavci v ofenzivi proti izidu predsedniških volitev in je na več sodiščih v ZDA vložil tožbe s trditvami, da so izidi lažni in posledica volilnih prevar. Zaradi tega se je moral tudi sam soočiti s tožbami, med katerimi je tudi civilna tožba dveh delavcev na enem izmed volišč v Georgii, ki ju je Giuliani obtožil poneverjanja izidov.

Oba sta nato tožila Giulianija, ki je očitno privolil v izvensodno poravnavo. Svojemu priznanju laži o ponarejanju izida volitev je sicer dodal opombo, da je prepričan, da ga kljub laganju še vedno ščiti prvi amandma k ameriški ustavi, ki med drugim varuje svobodo govora.

Zgodba o prevarah in ponarejanju izidov volitev v ZDA leta 2020 je privedla do napada Trumpovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja 2021, zaradi česar je v zaporu končalo več sto ljudi. Trump je sicer vložil zahtevo za zaustavitev preiskave o poskusih vmešavanja v izide volitev, toda vrhovno sodišče v Georgii jo je zavrnilo.