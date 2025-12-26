  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Smrt arhitektke politike enega otroka sprožila val kritik na Kitajskem

    Na družbenih omrežjih so se njeni smrti znova odprle razprave o prisilnih splavih, demografskem zlomu in dolgoročnih posledicah nekdanje politike.
    Do leta 2010 je Peng Peijun javno spremenila stališče in priznala, da bi bilo treba politiko enega otroka omiliti.
    Do leta 2010 je Peng Peijun javno spremenila stališče in priznala, da bi bilo treba politiko enega otroka omiliti.
    R. I.
    26. 12. 2025 | 13:09
    26. 12. 2025 | 14:41
    4:04
    Umrla je Peng Peijun, nekdanja vodja kitajske politike enega otroka. Njena smrt pa ni sprožila zgolj uradnih izrazov spoštovanja, temveč tudi val ostrih odzivov na družbenih omrežjih, poroča Reuters. Ti so se osredotočili na boleče posledice ene najbolj kontroverznih politik v sodobni kitajski zgodovini.

    Državni mediji so Peng Peijun, ki je med letoma 1988 in 1998 vodila Komisijo za načrtovanje družine, predstavili kot »izjemno voditeljico« na področju skrbi za ženske in otroke. Povsem drugačen ton pa je prevladoval na družbenih omrežjih, zlasti na platformi Weibo, kjer so uporabniki ob njeni smrti – umrla je v nedeljo v Pekingu, dan po njenem 96. rojstnem dnevu – opozarjali na temno zapuščino politike, ki jo je pomagala izvajati.

    Generacije nerojenih otrok

    »Tisti otroci, ki so bili izgubljeni, čakajo nate tam zgoraj v posmrtnem življenju,« je zapisal eden od uporabnikov. Drugi so opozarjali na generacije nerojenih otrok in osebne tragedije, ki jih je povzročala skoraj univerzalna zahteva, da ima vsak par med letoma 1980 in 2015 le enega otroka.

    Lau Kin Chi, kitajska profesorica kulturnih študij in trajnostnega razvoja, je za Sobotno prilogo letos pojasnila, da politika enega otroka ni veljala za vso državo, temveč predvsem za mesta in vladne uslužbence: »V vaseh so lahko imeli dva, tri ali štiri otroke, zlasti če so imeli samo hčer. Dogajale so se različne stvari. Moja prijateljica se je med nosečnostjo skrivala v materini vasi, saj se je bala, kakšnega spola bo otrok.«

    Politika enega otroka je bila uvedena iz strahu, da bi rast prebivalstva ušla izpod nadzora. Njeno izvajanje je pogosto vključevalo prisilne splave in sterilizacije, zlasti na podeželju, kjer je Peng Peijun večino pozornosti namenjala delu komisije. Velike družine so tam tradicionalno veljale za zagotovilo oskrbe v starosti, prednost pa so imeli sinovi, kar je vodilo v zapostavljanje deklic in tudi v selektivne splave.

    image_alt
    Globalni sever in globalni jug sta v vsaki državi

    Čeprav je Kitajska dolga leta beležila najštevilčnejše prebivalstvo na svetu, se je demografski trend v zadnjem desetletju obrnil. Število prebivalcev se je lani zmanjšalo že tretje leto zapored, strokovnjaki pa opozarjajo, da se bo upad še pospešil. Uradni podatki za leto 2025 bodo objavljeni prihodnji mesec. Lani so podatki kazali, da je bilo 1,39 milijarde prebivalcev, že leta 2023 so jih po številu prebivalcev prehiteli Indijci.

    Priznala, da bi bilo politiko treba omiliti

    Do leta 2010 je Peng Peijun javno spremenila stališče in priznala, da bi bilo treba politiko enega otroka omiliti. Danes Peking poskuša upadajočo rodnost spodbuditi s subvencijami za varstvo otrok, daljšim porodniškim dopustom in davčnimi olajšavami.

    Vendar krčenje in staranje prebivalstva že sprožata resne skrbi za prihodnost drugega največjega gospodarstva na svetu. Zmanjševanje delovno aktivnega prebivalstva ter naraščajoči stroški oskrbe starejših in pokojnin dodatno obremenjujejo že tako zadolžene lokalne oblasti, še navaja Reuters.

    PRISLUHNITE PODKASTU - > Svet v skodelici čaja: Država samskih moških: Zakaj kitajski starši hodijo na trg po neveste?

    Sorodni članki

    Premium
    Razno
    Intervju

    Kdo je škof Aleksander Erniša, ki govori o splavu, evtanaziji in istospolnih

    Zavedam se teže svojega priimka, moj oče je cerkev vodil 18 let, najprej kot senior in nato kot škof.
    Andrej Bedek 24. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Kitajska pisateljica Qiushui Zhuang

    Obstaja rek, da Peking vodijo babice

    Srhljiva podoba deformiranih stopal je bila opomnik, kako so se na Kitajskem pravice žensk v preteklosti kršile na račun njihovega zdravja in dobrega počutja.
    Anja Intihar 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Počivaj v miru, feminizem?

    Spremembe, ki so najpomembnejše za vzpostavitev dobre in pravične družbe, prihajajo veliko počasneje od hitrosti, s katero mineva človeško življenje.
    Zorana Baković 8. 3. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Demografske spremembe

    Zaradi nizke rodnosti je ogrožen življenjski standard

    Brez večje produktivnosti je ogrožen naš standard, je razvidno iz poročila svetovalne družbe.
    Barbara Zimic 15. 1. 2025 | 22:37
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Gabriel García Márquez

    Sto let samote: ko je realnost bolj magična od fikcije

    V Kolumbiji še ni bila posneta serija takšnega obsega, kot je Netflixova priredba romana Sto let samote.
    Vesna Milek 4. 1. 2025 | 05:03
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Velika družina Kmet

    Niti sanjala nista o takem življenju, danes imata osem otrok

    Petra Kmet si v mladosti ni predstavljala, da bi se poročila in imela otroke, Boštjan Kmet se je vedno videl v vlogi očeta. Zdaj sta srečna z osmimi otroki.
    Grega Kališnik 25. 12. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Preiskava

    V Švici našli štiri trupla, domnevno družina iz Lihtenštajna

    Državna kriminalistična policija preiskuje smrtne primere z obsežno prisotnostjo policistov.
    25. 12. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Eno najhujših božičnih neurij v zadnjem času, opozorilo o možnem tornadu

    »Pričakujemo hude, obsežne poplave. Ogrožena so življenja in premoženje,« je sporočila Nacionalna vremenska služba (NWS).
    25. 12. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija  |  Volitve 2022
    Narko karteli

    Cena kokaina se je prepolovila, narko podmornic ne potapljajo več

    Cena kokaina je zaradi prekomerne proizvodnje v zadnjih letih strmoglavila, veleprodajna cena se je prepolovila na okoli 15.000 evrov za kilogram.
    25. 12. 2025 | 19:57
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Šport  |  Nogomet
    Lepa gesta

    Jotova sinova bosta pospremila igralce na igrišče

    V soboto bosta Liverpool in Wolverhampton odigrala prvo tekmo, odkar se je avgusta smrtno ponesrečil Diogo Jota, član obeh klubov.
    26. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Anketa

    Pogačar daleč pred Garnbretovo in Dončićem, ampak ni prvi

    V anketi tiskovnih agencij sta v top 10 dve ženski, nizozemska atletinja Femke Bol je zasedla četrto, beloruska teniška igralka Arina Sabalenka pa osmo mesto.
    26. 12. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nato

    Rutte: Evropa se na področju obrambe ne rabi povsem osamosvojiti od ZDA

    Washington pa od Evrope pričakuje, da bo prevzela več odgovornosti in bo za obrambo namenila več, je opozoril.
    26. 12. 2025 | 14:10
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Smrt Peng Peijun

    Smrt arhitektke politike enega otroka sprožila val kritik na Kitajskem

    Na družbenih omrežjih so se njeni smrti znova odprle razprave o prisilnih splavih, demografskem zlomu in dolgoročnih posledicah nekdanje politike.
    26. 12. 2025 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zima

    Ozaveščen pohodnik je varen pohodnik: pozivi k boljši pripravi na zimske gore

    Najpogostejši vzrok nesreč ostajajo zdrsi, pogosto povezani z nepazljivostjo ali precenjevanjem razmer.
    26. 12. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nato

    Rutte: Evropa se na področju obrambe ne rabi povsem osamosvojiti od ZDA

    Washington pa od Evrope pričakuje, da bo prevzela več odgovornosti in bo za obrambo namenila več, je opozoril.
    26. 12. 2025 | 14:10
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Smrt Peng Peijun

    Smrt arhitektke politike enega otroka sprožila val kritik na Kitajskem

    Na družbenih omrežjih so se njeni smrti znova odprle razprave o prisilnih splavih, demografskem zlomu in dolgoročnih posledicah nekdanje politike.
    26. 12. 2025 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zima

    Ozaveščen pohodnik je varen pohodnik: pozivi k boljši pripravi na zimske gore

    Najpogostejši vzrok nesreč ostajajo zdrsi, pogosto povezani z nepazljivostjo ali precenjevanjem razmer.
    26. 12. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več

