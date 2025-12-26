Smrt arhitektke politike enega otroka sprožila val kritik na Kitajskem

Umrla je Peng Peijun, nekdanja vodja kitajske politike enega otroka. Njena smrt pa ni sprožila zgolj uradnih izrazov spoštovanja, temveč tudi val ostrih odzivov na družbenih omrežjih, poroča Reuters. Ti so se osredotočili na boleče posledice ene najbolj kontroverznih politik v sodobni kitajski zgodovini.

Državni mediji so Peng Peijun, ki je med letoma 1988 in 1998 vodila Komisijo za načrtovanje družine, predstavili kot »izjemno voditeljico« na področju skrbi za ženske in otroke. Povsem drugačen ton pa je prevladoval na družbenih omrežjih, zlasti na platformi Weibo, kjer so uporabniki ob njeni smrti – umrla je v nedeljo v Pekingu, dan po njenem 96. rojstnem dnevu – opozarjali na temno zapuščino politike, ki jo je pomagala izvajati.

Generacije nerojenih otrok

»Tisti otroci, ki so bili izgubljeni, čakajo nate tam zgoraj v posmrtnem življenju,« je zapisal eden od uporabnikov. Drugi so opozarjali na generacije nerojenih otrok in osebne tragedije, ki jih je povzročala skoraj univerzalna zahteva, da ima vsak par med letoma 1980 in 2015 le enega otroka.

Lau Kin Chi, kitajska profesorica kulturnih študij in trajnostnega razvoja, je za Sobotno prilogo letos pojasnila, da politika enega otroka ni veljala za vso državo, temveč predvsem za mesta in vladne uslužbence: »V vaseh so lahko imeli dva, tri ali štiri otroke, zlasti če so imeli samo hčer. Dogajale so se različne stvari. Moja prijateljica se je med nosečnostjo skrivala v materini vasi, saj se je bala, kakšnega spola bo otrok.«

Politika enega otroka je bila uvedena iz strahu, da bi rast prebivalstva ušla izpod nadzora. Njeno izvajanje je pogosto vključevalo prisilne splave in sterilizacije, zlasti na podeželju, kjer je Peng Peijun večino pozornosti namenjala delu komisije. Velike družine so tam tradicionalno veljale za zagotovilo oskrbe v starosti, prednost pa so imeli sinovi, kar je vodilo v zapostavljanje deklic in tudi v selektivne splave.

Čeprav je Kitajska dolga leta beležila najštevilčnejše prebivalstvo na svetu, se je demografski trend v zadnjem desetletju obrnil. Število prebivalcev se je lani zmanjšalo že tretje leto zapored, strokovnjaki pa opozarjajo, da se bo upad še pospešil. Uradni podatki za leto 2025 bodo objavljeni prihodnji mesec. Lani so podatki kazali, da je bilo 1,39 milijarde prebivalcev, že leta 2023 so jih po številu prebivalcev prehiteli Indijci.

Priznala, da bi bilo politiko treba omiliti

Do leta 2010 je Peng Peijun javno spremenila stališče in priznala, da bi bilo treba politiko enega otroka omiliti. Danes Peking poskuša upadajočo rodnost spodbuditi s subvencijami za varstvo otrok, daljšim porodniškim dopustom in davčnimi olajšavami.

Vendar krčenje in staranje prebivalstva že sprožata resne skrbi za prihodnost drugega največjega gospodarstva na svetu. Zmanjševanje delovno aktivnega prebivalstva ter naraščajoči stroški oskrbe starejših in pokojnin dodatno obremenjujejo že tako zadolžene lokalne oblasti, še navaja Reuters.

