Polom v Južni Koreji

Pod okriljem Svetovne skavtske organizacije (WOSM) vsaka štiri leta poteka svetovno taborniško srečanje, t. i. jamboree, na katerem se zbere več deset tisoč mladih z vsega sveta. Večdnevno druženje, ki ga organizira vedno druga nacionalna skavtska ali taborniška organizacija, je praviloma dogodek, ki udeležencem za vedno ostane v spominu. Letos so ga pripravili v Južni Koreji, žal pa se je med nepozabne izkušnje zapisal iz napačnih razlogov.

Zdi se, kot da se je na 25. svetovnem skavtskem festivalu vse zarotilo proti 43.000 udeležencem, večinoma starih od 14 do 18 let. Okoli 300 jih je prišlo tudi iz Slovenije. Že na začetku 12-dnevnega srečanja so se razkrile velike pomanjkljivosti v organizaciji, nato so življenje ohromili še vročinski val, tajfun, izbruh covida in celo obtožbe o problematičnem vedenju.

Zapleti so vrhunec dosegli v ponedeljek, ko se je tajfun Khanun prelevil v tropski vihar, zaradi česar so bili organizatorji prisiljeni predčasno razpustiti tabor in evakuirati vse udeležence. Ti so bili dotlej nameščeni v šotorih na prostornem območju Saemangeum, na katerem ne raste niti eno samo drevo. Tabornike so razselili po vsej državi, nekateri, med njimi tudi slovenski, so odpotovali v več sto kilometrov oddaljeni Seul, kjer pa so razmere precej boljše. Kot je objavila Zveza tabornikov Slovenije, so nastanjeni v zidanih objektih, v sobah na precej visokem nivoju.

Južnokorejski časopisi že več dni poročajo o »sramoti«, ki je doletela njihovo državo. Zadeva je odmevala tako močno, da se je pred nekaj dnevi predčasno s počitnic vrnil celo južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol in zahteval, naj tabornikom pošljejo neomejeno število klimatiziranih avtobusov. V koloni, ki je zapustila prizorišče, je bilo več kot tisoč avtobusov. A za nekatere odprave je bila gesta prepozna, saj so obupali že pred tem. Prvi so odpotovali člani britanske odprave, ki sodi med številnejše, sledili so jim Američani pa predstavniki Singapurja in Nove Zelandije.

Težave so se namreč pojavile še pred začetkom festivala. Teden dni pred odprtjem je močno deževje ogromen taborni prostor spremenilo v orjaško in blatno močvirje. Pojavili so se številni komarji in muhe, temperature pa so se dvignile na 35 stopinj Celzija, nastopila je vlaga. Že prvo noč so obravnavali več kot 400 primerov izčrpanosti zaradi vročine, več kot 70 ljudi je zbolelo za covidom. Organizatorji so poskrbeli za dodatno zdravniško pomoč, senco in klimatske naprave, a vse to ni preprečilo polomije. Udeleženci so tarnali zaradi slabih sanitarnih razmer, gnile hrane, pomanjkanja sence. Slišati je bilo tudi pritožbe, da niso dovolj poskrbeli za varnost deklet. Preiskava še teče. Zaključna slovesnost pa je kljub vsemu napovedana za 12. avgust na stadionu v Seulu.