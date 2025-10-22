Pomiloščeni izgrednik s Kapitola znova za zapahi

Eden od moških, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump pomilostil, potem ko so januarja 2021 sprožili nemire in vdrli v Kapitol, se je znova znašel v priporu. Štiriintridesetletnega Christopherja Moynihana je policija aretirala v soboto v Clintonu v New Yorku, ker je grozil s smrtjo enemu od članov kongresa.

Aretirali so ga zaradi napovedi, da bo ubil vodilnega demokrata v predstavniškem domu Hakeema Jeffriesa. Zagrozil je, da bo to storil med njegovim nastopom v Gospodarskem klubu New Yorka, ki je bil napovedan za minuli ponedeljek. Moynihan je na družbenih omrežjih zapisal, da ne sme dovoliti, da terorist Jeffries ostane živ. »Hakeem Jeffries bo čez nekaj dni v New Yorku imel govor. Ne morem dovoliti, da ta terorist živi,« naj bi pisalo v enem od sporočil. V kazenski ovadbi so preiskovalci citirali besedilna sporočila, ki naj bi jih Moynihan 17. oktobra poslal neidentificiranemu prejemniku.

»Ubil ga bom zaradi prihodnosti,« je po trditvah policije napovedal Moynihan, navaja BBC, ki se sklicuje na ameriškega partnerja, televizijsko mrežo CBS. Moynihan je trenutno pridržan v zaporu v Poughkeepsieju in naj bi se pred sodiščem pojavil v četrtek. Po besedah lokalnega tožilca so mu prebrali obtožbe in se je izrekel za nedolžnega.

Prav Moynihan je bil po podatkih tožilcev tudi eden prvih izgrednikov, ki so 6. januarja 2021 prebili policijske barikade in vdrli v Kapitol. Potem ko je vstopil v senatno dvorano, je prelistal zvezek na mizi in ga fotografiral s telefonom, rekoč, da morajo biti v njih informacije, ki jih lahko uporabijo proti zakonodajalcem. Moynihan je bil avgusta leta 2022 obsojen na 21 mesecev zapora zaradi oviranja uradnega postopka, potem ko je skupaj z drugimi Trumpovimi podporniki z napadom na kongres skušal preprečiti, da bi demokrat Joe Biden po zmagi na volitvah leta 2020 prevzel oblast.

Donald Trump pa je že prvi dan svojega drugega mandata v Beli hiši pomilostil Moynihana in več kot 1000 drugih obtoženih izgrednikov ter jih označil za prave domoljube in »talce, katerih življenja so bila uničena«. Jeffries, potencialna žrtev političnega nasilja, je dejal, da je hvaležen policiji in zveznim agentom, ker so aretirali »nevarno osebo, ki mi je izrekla verodostojno grožnjo s smrtjo z resnimi nameni, da jo uresniči«. Tovrstnih groženj pa je vse več. Kongresna policija je septembra sporočila, da je število preiskav groženj v letu 2025 že preseglo število 14.000, kar je več kot število primerov v celotnem letu 2024.