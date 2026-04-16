Poneverba smučarskega denarja

Vedran Pavlek, nekdanji direktor alpskih reprezentanc pri Hrvaški smučarski zvezi, ki je osumljen, da je v 11 letih organiziral poneverbo 30 milijonov evrov Hrvaške smučarske zveze, ostaja nedostopen hrvaškemu pravosodju, a je sodna odločba, s katero je bil proti njemu in štirim soosumljencem odrejen predobravnavni pripor, kljub temu postala pravnomočna. Zagrebško sodišče je namreč konec marca odredilo enomesečni pripor za Pavleka in še štiri od skupno šestih ljudi, ki so osumljeni, da so iz Hrvaške smučarske zveze izčrpali več deset milijonov evrov.