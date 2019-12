Pop papež praznuje  

Rodil se je v Argentini, kjer je leta 1998 postal nadškof v Buenos Airesu, 2001 pa kardinal. 2013 je postal prvi jezuit in Neevropejec na Petrovem sedežu in 266. papež, ki si je izbral ime Frančišek po svetem Frančišku Asiškem.Papež Frančišek se je rodil staršem italijanskega rodu, po izobrazbi pa je diplomirani kemik. Za duhovniški poklic se je odločil pri 22 letih in leta 1963 končal študij humanističnih ved v Čilu, nato pa je v Buenos Airesu študiral filozofijo.Nekaj časa je poučeval psihologijo in književnost, med 1967 in 1970 pa je v San Miguelu študiral teologijo. 13. decembra 1969 je prejel duhovniško posvečenje.Papež Janez Pavel II. (1978–2005) ga je 21. februarja 2001 imenoval za kardinala. Med leti 2005 in 2011 je bil predsednik Argentinske škofovske konference.Odločno se je zavzemal za kulturo življenja in je nasprotoval evtanaziji. Ostro je nasprotoval argentinski vladi, ki je želela uzakoniti istospolne poroke, posvojitve otrok s strani homoseksualnih parov pa je označil kot diskriminacijo otrok.Velja za velikega borca za družbeno pravičnost, ki med svoje pripritete postavlja reševanje migrantske krize, in za skromnega papeža, ki se denimo prevaža v fordu focusu, lamborghinija, ki ga je v dar lani prejel od proizvajalca in je vreden približno 300.000 evrov, pa je podaril v dobrodelne namene.Dvakrat, a nikoli kot papež, je obiskal Slovenijo. Prvič je bil pri nas leta 1970, na povabilo Franca Rodeta, gostili pa so ga lazaristi na Taboru v Ljubljani. Takrat je obiskal Bled, Postonjsko jamo in si ogledal predstavo v ljubljanski operi. Drugič je bil s Sloveniji leto kasneje, ko je obiskal družino knjižničarja na filozofski in teološki fakulteti v San Miguelu, Golarjeve v Virmašah. Ob drugem obisku Slovenije je bodoči papež obiskal Brezje.Kako bo papež praznoval rojstni dan, še ni znano, zagotovo pa si bo tudi letos izmislil kaj posebnega. Enkrat je v Vatikan povabil bolne otroke, ki so ga nato presenetili s torto, nekoč pa si je štirimetrsko pico razdelil s petimi brezdomnimi družinami. Prvo leto v Vatikanu pa je proslavljal s tremi brezdomci in s psom, ki je pripadal enemu od njih.