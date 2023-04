Porno zvezda, Playboyeva zajčica in vratar

Sto trideset tisoč dolarjev za molk o spolnem odnosu porno zvezdi Stormy Daniels, 150.000 za isto zadevo Karen McDougal v obliki lažnega intervjuja za tabloid in 30.000 dolarjev nekdanjemu vratarju stolpnice Trump Tower za molk, da ima njen lastnik zunajzakonskega otroka. To je nekaj glavnih točk obtožnice proti nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, v kateri ga je tožilec Alvin Bragg obtožil 34 primerov ponarejanja uradnega poslovnega dokumenta, kar izhaja iz Trumpovih prizadevanj, da bi pred predsedniškimi volitvami leta 2016 skril pred javnostjo neprijetne informacije.

Trumpu teoretično grozi več kot sto let zapora. To bi se zgodilo, če bi ga obsodili v vseh 34 točkah obtožnice, s katero se je seznanil po torkovi predaji sodišču na Manhattnu, toda številni poznavalci ameriškega pravosodnega sistema so opozorili, da omenjeni scenarij ni posebno verjeten. Še več, kaj lahko se zgodi, da Trump sploh ne bo obsojen. »Na podlagi javno dostopnih informacij so pravni strokovnjaki identificirali več značilnosti, ki bi lahko bile kamen spotike, ko bodo tožilci zahtevali obsodilno sodbo,« so zapisali na spletnem portalu Politico.

Takole so v torek podporniki in radovedneži pričakali Trumpa pred njegovo stolpnico v New Yorku. FOTO: John Moore/Getty Images/AFP

Dodaten problem bi lahko bilo dejstvo, da se primer vleče več kot pet let. Leta 2017 so novinarji New York Timesa izvedeli, da je zvezna policija FBI med preiskavo pri Trumpovem osebnem odvetniku Michaelu Cohenu našla posnetek, na katerem sta s tedanjim predsedniškim kandidatom razpravljala o plačilu nekdanji Playboyevi zajčici iz leta 1998 Karen McDougal za molk o domnevni enoletni aferi s Trumpom. Podjetje American Media Inc., ki izdaja tabloid National Enquirer, je manekenki nakazalo 150.000 dolarjev kot ekskluzivno pravico za zgodbo, a je nato ni objavilo. Trump in Cohen naj bi razpravljala o povrnitvi stroškov podjetja.

Sporazumno in ljubeče

Karen McDougal je povedala, da s svojo zgodbo ni šla v javnost zato, da bi zaslužila. Njuno domnevno razmerje naj bi se začelo, ko je spoznala Trumpa na zabavi v Playboyevi graščini v Los Angelesu, leto dni po njegovi poroki z Melanio. »V javnost sem šla zato, da bi dobila nazaj svoje pravice, da bi dokazala, da je bila pogodba nezakonita, da so me izkoristili, in da bi dobila nazaj svoje življenje. Pika,« je dejala. Po njenih navedbah je bilo razmerje s Trumpom sporazumno in ljubeče, videla sta se najmanj petkrat na mesec. Povedala je še, da jo je predstavil svojim starejšim otrokom in primerjal s hčerko Ivanko. Melanio je omenil le enkrat in »jasno, razlog, da je ne omenjam, je, ker imam slabo vest«, je Karen McDougal povzela Trumpove besede.

Še več črnila je bilo prelitega o njegovem domnevnem razmerju s porno zvezdo Stormy Daniels, ki je prav tako poskušala razdreti pogodbo o nerazkrivanju, ki jo je podpisala pred volitvami. Pornoigralka je zatrdila, da je imela leta 2006 spolne odnose s Trumpom kmalu po tistem, ko je njegova soproga Melania Trump rodila sina Barrona. Nezvestoba nepremičninskega mogotca sicer ni bila velika skrivnost, saj je Stormy Daniels razmerje z njim opisala že leta 2011 v pogovoru za revijo In Touch Weekly. V pogovoru za CBS je pozneje dejala, da so ji leta 2011 grozili, ko je zgodbo omenjeni reviji prodala za 15.000 dolarjev. Priznala je tudi, da je imela spolne odnose s Trumpom, ker je hotela priti v njegovo oddajo in je na to gledala kot na poslovno transakcijo.

Stormy Daniels je dejala, da je imela spolne odnose s Trumpom, ker je hotela priti v njegovo oddajo in je na to gledala kot na poslovno transakcijo. FOTO: Reuters

Zakaj je trajalo toliko časa, da so proti Trumpu vložili obtožnico, in kakšne posledice bo to imelo na razvoj dogodkov? »Del zamude je mogoče zlahka razložiti – uvesti kazenski postopek proti osebi, ki zaseda položaj ameriškega predsednika, je bilo težko izvedljivo, morda celo nemogoče. Vendar sta minili več kot dve leti, odkar je zapustil Belo hišo. Trump bi lahko trdil, da so tožilci predolgo čakali. Zastaralni rok v New Yorku za večino kaznivih dejanj je pet let, vendar obstajajo nekatere izjeme od tega roka,« so pojasnili na Politicu.