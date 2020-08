Porušili bi mu še votlino

Votlina, v kateri biva družina Ahmeda Amarneha. FOTO: Jaafar Ashtiyeh/AFP

Po zmagi nad arabskimi sosedami v šestdnevni vojni leta 1967 je Izrael zasedel Zahodni breg (reke Jordan) in kljub ustanovitvi avtonomne Palestinske oblasti je večina ozemlja še vedno pod vojaško upravo Izraela. Ta marsikje prepoveduje novogradnje, zato se je Palestinecpo dveh zavrnitvah vloge za gradnjo hiše odločil, da bo bivališče zase, nosečo ženo in majhno hčerko uredil v naravni votlini.Na vhodu v kamnito tvorbo v bližini vasi Farasin s približno 200 prebivalci je 30-letni inženir postavil zid z vrati. Spomladi bi morali na območje napeljati tudi elektriko. Vendar so zaradi pandemije koronavirusa modernizacijo leta 1967 izpraznjene vasi, kamor so se prebivalci začeli vračati sredi 80. let prejšnjega stoletja, preložili na boljše čase. Ker je Amarneh za urejanje votline dobil dovoljenje Palestinske oblasti, je bil prepričan, da je z njegovim novim domom vse v redu.Njegovo prepričanje pa ni imelo prave podlage. Od izraelske vojaške uprave je tako kot tudi nekateri drugi novograditelji v Farasinu namreč dobil obvestilo, da jim bodo začeli ta teden rušiti domnevno nezakonito postavljene stavbe. Tako Amarneh ne bo edini in še manj prvi Palestinec, ki mu grozi, da bo z družino ostal brez strehe nad glavo, je pa najbrž prvi, ki mu Izrael hoče porušiti celo stanovanje v votlini.Seveda je mladi inženir nad ravnanjem Izraela ogorčen: »Saj nisem jaz naredil votline. Tu je že od nekdaj. Ne razumem, kako mi lahko prepovedo živeti v votlini. Živali živijo v votlinah in jih ne mečejo ven. Naj me torej imajo za žival in mi pustijo živeti, kjer sem,« je izraelski vojaški upravi prek francoske tiskovne agencije AFP predlagal Ahmed Amarneh. V nasprotju z izdajo gradbenih dovoljenj 2,7 milijona Palestincem ima Izrael na Zahodnem bregu bistveno manj težav z dovoljenji za gradnjo naselij judovskih priseljencev. Teh je zdaj tam že 450.000.