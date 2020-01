Pošast in plenilec

REUTERS Igralka Annabella Sciorra je proti producentu pričala na sodišču. Foto Reuters

Sodni proces proti nekdanjemu filmskemu producentu, ki poteka v New Yorku, postaja vedno bolj napet in velja za sojenje leta. Newyorška tožilkaje že na začetku povedala, da ni bil le velikan Hollywooda, ampak tudi posiljevalec. A kot trdi njegova odvetnica, so bila vsa spolna razmerja soglasna. Poroto sestavlja sedem moških in pet žensk.Producenta je spolnega nadlegovanja obtožilo kar 80 žensk, med njimi tudi nekaj slavnih igralk, kot sta na primerin, ki je za medije že povedala, kako je bil, ker ni hotela spati z njim, nasilen in uničujoč do nje, ko je režirala film Frida, ki ga je produciral. Kot pravijo Weinsteinovi znanci, se obdolženi ne počuti krivega, ampak se ima še vedno za žrtev vseh obtoževanj. Tožilstvo je že predstavilo kar nekaj primerov, kako je zalezoval in izsiljeval različne ženske, se v samem spodnjem perilu pojavil v njihovih hotelskih sobah, jim grozil in uničeval kariere tistim, ki so se mu uprle.Med žrtvami je tudi igralka iz serije Sopranovi, ki jo je Weinstein leta 1993 peljal v njeno stanovanje in jo posilil. Če 67-letnika spoznajo za krivega, mu grozi dosmrtni zapor, če ga oprostijo, bo to za gibanje in pravice žensk velik udarec. Obramba že obljublja protiudarce, saj imajo v rokah pisma, ki naj bi dokazovala, da je bilo razmerje med njim in ženskami vedno soglasno. Nekatere so se menda celo hvalile s tem razmerjem.Obramba je tudi zahtevala, da tožilstvo v zvezi z njihovim klientom ne uporablja besed plenilec in pošast. A je tožilka dejala, da je »imenovati človeka, ki je spolno nadlegoval ženske, plenilec enako kot tistega, ki ropa, imenovati ropar.«