Poslovil se je Bob Seget, vdovec iz serije Polna hiša

Med turnejo po Floridi se je nepričakovano sklenilo življenje standup komika Boba Segeta, ki ga je publika vzljubila v komični nanizanki Polna hiša konec osemdesetih let. Z vlogo vdovca Dannyja Tannerja, ki svoje tri male deklice vzgaja s pomočjo dveh prijateljev, so ga povezovali še desetletja po koncu nanizanke.

Petinšestdesetletnega Segeta so našli mrtvega v sobi hotela Ritz Carlton v Orlandu na Floridi, šerif pa je sporočil, da niso odkrili znakov nasilja ali sledi prepovedanih drog. Vzrok smrti bodo sporočili, ko bo medicinski strokovnjak opravil natančnejšo preiskavo.

Novico je potrdila tudi Segetova družina v posebni izjavi: »Skrušeni potrjujemo, da je preminil naš ljubljeni Bob. Pomenil nam je vse in želimo, da veste, kako zelo je imel rad svoje oboževalce, nastope v živo in to, da je lahko s smehom združeval ljudi najrazličnejših pripadnosti. Prosimo vas, da spoštujete našo zasebnost, in vas vabimo, da se nam pridružite v spominu na ljubezen in smeh, ki ju je prinesel svetu.« Bil je oče treh otrok, v drugo pa je bil poročen z novinarko Kelly Rizzo.

Novica o njegovem tragičnem koncu je prišla dan po njegovem uspešnem nastopu v koncertni dvorani v Jacksonvillu. Še istega večera je na svojem twitter profilu objavil zadovoljen zapis, da se mu ni sanjalo, da je bil na odru kar dve uri, in dodal, da je »srečno odvisen« od nastopanja. Med občinstvom pa tudi zasebno med prijatelji je bil znan po razposajenem humorju. Ko so ga nekoč prosili, naj opiše svoj humoristični slog, je dejal: »V jedru sem le devetletni fant, ki se počasi razvija.«

Po prvem uspehu je nastopal pri filmu in televiziji, nove generacije pa so ga spoznale kot pripovedovalca v sitkomu Kako sem spoznal tvojo mamo, odigral pa je tudi glas bodočega Teda Mosbyja. Mnogo let je na turnejah navduševal občinstvo. Tokrat ga bodo zaman čakali v New Yorku in Kanadi. Ostrejšo verzijo svojega humorja je razkril v dokumentarcu The Aristocrats, v katerem standup komiki tekmujejo, kdo bo povedal čim bolj umazano verzijo iste šale.

Ko je julija lani v nekem intervjuju govoril o začetkih svoje kariere, je izjavil, da je do vloge v Polni hiši prišel »ponesreči«. Na CBS so ga namreč takrat odpustili, a ponudila se mu je priložnost na ABC in tako je postal osrednji lik izjemno priljubljenega sitcoma, ki je trajal osem sezon. Ob njem so nastopali še John Stamos, Joey Gladstone, in deklice Candace Cameron, Jodie Sweetin, v vlogi najmlajše hčerke pa sta se izmenjevali dvojčici Olson, Mary Kate in Ashley. Leta 2016 so na Netflixu obudili nostalgično serijo z naslovom Fuller House (Polnejša hiša), moška trojica pa je v njej nastopila le občasno. Trajala je šest sezon.

V istem intervjuju je Seget povedal, da je še vedno v stiku s »svojimi otroki«. »Bili smo neobičajna ekipa, saj mi je uspelo, da sem ostal tesno povezan z vsemi. Osem let svojega življenja pač ne jemljem z lahkoto in tudi nadaljnjih šest sezon ne.«