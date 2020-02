Poslovil se je Harry Gregg, legendarni vratar in junak letalske nesreče

Športnik in junak

Razbitina letala s katerim sta se Gregg in njegova ekipa vračala iz tekme za Evropsko prvenstvo v Beogradu. FOTO: Afp



Za pogum odlikovan z redom britanskega imperija

V 87. letu starosti se je poslovil vratar nogometnega kluba Manchester United in reprezentance Severne Irske, ki je se v zgodovino vpisal tudi po junaškem reševanju preživelih med letalsko nesrečo v Münchnu leta 1958.»Harry je umrl v bolnišnici v Coleraineu, obkrožen s svojimi najdražjimi,« je sporočila njegova fundacija. Od nekdanjega vratarja so se poslovili tudi v klubu Manchester United. »Z veliko žalostjo smo izvedeli o smrti nekdanjega igralca in častnika Britanskega imperija. Naše misli in molitve so s Harryjevo družino in prijatelji.«Gregg je bil eden najboljših vratarjev svojega časa, njegov prestop k Manchester Unitedu leta 1957 je bil vreden takrat rekordnih 23.500 funtov. Z rdečimi vragi je med letoma 1957 in 1966 je odigral 210 tekem, kot reprezentant Severne Irske pa je med letoma 1954 in 1963 nastopil na 25 tekmah.Poleg uspehov na igrišču pa si je nesmrtno slavo prislužil tudi zaradi ravnanja ob letalski nesreči v Münchnu 6. februarja 1958, kateri je življenje izgubilo osem njegovih soigralcev. Gregg in njegova ekipa se je vračala s tekme evropskega pokala v Beogradu, kjer so se pomerili s Crveno zvezdo, ko je njihovo letalo trčilo, potem ko se je ustavilo za dotočiti gorivo. Po poročanju BBC je športnik iz razbitine pomagal rešiti več potnikov, med njimi tudi novorojenčka ter soigralca Bobbyja Charltona in Jackieja Blanchflowerja.Gregg se je že dva tedna po nesreči podal na zelenico, kjer je svoji ekipi pomagal premagati britanski klub Sheffield Wednesday. »Lagal bi se, če bi rekel, da o nesreči razmišlam ves čas. Kajti, če bi to bilo res, bi zblaznel,« je ob spominski slovesnosti pred dvema letoma povedal za britanske medije. Za pogum v nesreči je dobil tudi odlikovanje reda britanskega imperija (OBE).Po koncu kariere se je Gregg vrnil na Severno Irsko in odprl hotel v kraju Portewart. Leta 2015 je ustanovil dobrodelno fundacijo za pomoč mladim športnikom in drugim ustvarjanim posameznikom in posameznicam.